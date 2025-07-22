3.73 BYN
2.93 BYN
3.41 BYN
Пловец Малышко выиграл золото на дистанции 200 м на олимпийском фестивале
Пловец из Беларуси Максим Малышко первым финишировал на Европейском юношеском олимпийском фестивале, проходящем в Северной Македонии, пишет БЕЛТА.
Спортсмен стал сильнейшим на дистанции 200 м брассом. Малышко показал лучшее время по итогам предварительных заплывов, а также одержал победу на полуфинальной стадии. В финале Максим финишировал первым с результатом 2 мин. 16,88 сек. Второе место с отставанием в 2,5 сек. занял украинец Константин Федючук, тройку призеров замкнул чех Симон Студничка.
Ранее, 22 июля, Алина Нестерович взяла серебро в стрельбе из пневматического пистолета, а накануне Арсений Ливанцов стал бронзовым призером в стрельбе из пневматической винтовки.
Всего Европейский юношеский олимпийский фестиваль собрал в Скопье около 1,7 тыс. юных спортсменов из 49 стран в возрасте от 14 до 18 лет. Беларусь представляют 46 атлетов. Соревнования в Северной Македонии продлятся по 26 июля.