Пловец Малышко выиграл золото на дистанции 200 м на олимпийском фестивале

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Пловец из Беларуси Максим Малышко первым финишировал на Европейском юношеском олимпийском фестивале, проходящем в Северной Македонии, пишет БЕЛТА.

Спортсмен стал сильнейшим на дистанции 200 м брассом. Малышко показал лучшее время по итогам предварительных заплывов, а также одержал победу на полуфинальной стадии. В финале Максим финишировал первым с результатом 2 мин. 16,88 сек. Второе место с отставанием в 2,5 сек. занял украинец Константин Федючук, тройку призеров замкнул чех Симон Студничка.

Ранее, 22 июля, Алина Нестерович взяла серебро в стрельбе из пневматического пистолета, а накануне Арсений Ливанцов стал бронзовым призером в стрельбе из пневматической винтовки.