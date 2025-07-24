Пловец Никита Лях завоевал золото на олимпийском фестивале на дистанции 50 м вольным стилем

24 июля парни выясняли отношения на полтиннике вольным стилем. Лях с лучшим результатом среди 30 участников прошел предварительную стадию, после чего занял первое место в полуфинале. В решающем заплыве белорус одержал уверенную победу с временем 22,73 сек., тройку призеров дополнили ребята из Венгрии и Португалии. Накануне Никита завоевал серебряную медаль на дистанции вдвое длиннее.

Также 24 июля восьмое место на 100-метровке баттерфляем заняла наша Ирина Гурская. Близки к медалям в этот день были еще двое представителей Беларуси: Арсений Ливанцов стал пятым в стрельбе из пневматической винтовки в формате "соло", а дзюдоист Александр Алейников проиграл схватку за бронзу в весовой категории до 73 кг.