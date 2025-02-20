По три медали на первом этапе Кубка России по плаванию завоевали Змушко и Шкурдай

Заключительным для Змушко видом программы стал заплыв на дистанции 200 метров комплексным плаванием. В непрофильной для себя дисциплине белоруска заняла первое место, показав время 2 мин. 16,77 сек. и опередив серебряную медалистку Анастасию Сорокину из Краснодарского края всего на четыре сотые секунды. Ранее сегодня Алина стала лучшей на стометровке брассом, а накануне победила на дистанции вдвое короче.

Также в четверг на подиум Кубка России поднялась Анастасия Шкурдай - брестчанка с результатом 2 мин. 08,76 сек. первенствовала на дистанции 200 метров на спине, преимущество над ближайшей из соперниц составило почти четыре секунды. Кроме того, наша спортсменка финишировала второй на полтиннике на спине, уступив лишь Алине Гайфутдиновой из Калужской области. В первый день соревнований белоруска завоевала золото на стометровке.