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"Победы белорусских спортсменов важны": Виктор Лукашенко встретился со сборной Беларуси по биатлону
Блестящие результаты национальной сборной Беларуси по биатлону на главном старте сезона 26 февраля отметило руководство Национального олимпийского комитета Беларуси.
В Раубичах глава НОК Виктор Лукашенко встретился с белорусской сборной, которая на Кубке сильнейших спортсменов показала высокий результат - завоевали спортсмены 12 медалей, из них 4 являются золотыми.
Большие победы в Беларуси всегда оцениваются по достоинству, чему пример национальная сборная Республики Беларусь, которая в Раубичах на минувшей неделе подарила яркий праздник всем зрителям. Поэтому 26 февраля там состоялась встреча с руководством Национального олимпийского комитета.
Виктор Лукашенко отметил важность побед белорусских спортсменов, которые мотивируют всех граждан. Беларусь - спортивная страна. Напомним, сборная Республики Беларусь показала высокий результат на Кубке сильнейших спортсменов, а это главный старт сезона.
Антон Смольский взял 4 золотых награды - 3 в личных гонках и 1 в эстафете с Динарой Смольской. Всего в активе сборной Республики Беларусь насчитывается 12 медалей.
Андриан Цибульский, председатель Белорусской федерации биатлона:
"Успешное было выступление, поэтому приятно подводить итоги, видеть удовлетворенные лица и спортсменов, и тренеров, и спортивных чиновников. Все получилось, и я уверен, что нас ждет еще лучшее будущее".
"Очень здорово, что вся страна следит за биатлоном. Приятно пожинать плоды труда. Всегда легко получать вознаграждение и слова благодарности, но мы прекрасно понимаем, что за этим стоит тяжелый труд", - сказал серебряный призер Олимпийских игр - 2022 по биатлону Антон Смольский.
Теперь Кубок сильнейших спортсменов в Раубичах завершился (хоть официальное закрытие прошло 23 февраля) окончательно в такой теплой семейной атмосфере. Такие моменты показывают, насколько в Беларуси важен спорт, насколько белорусы являются спортивной нацией.