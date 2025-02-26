"Победы белорусских спортсменов важны": Виктор Лукашенко встретился со сборной Беларуси по биатлону

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Блестящие результаты национальной сборной Беларуси по биатлону на главном старте сезона 26 февраля отметило руководство Национального олимпийского комитета Беларуси.

В Раубичах глава НОК Виктор Лукашенко встретился с белорусской сборной, которая на Кубке сильнейших спортсменов показала высокий результат - завоевали спортсмены 12 медалей, из них 4 являются золотыми.

Большие победы в Беларуси всегда оцениваются по достоинству, чему пример национальная сборная Республики Беларусь, которая в Раубичах на минувшей неделе подарила яркий праздник всем зрителям. Поэтому 26 февраля там состоялась встреча с руководством Национального олимпийского комитета.

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Виктор Лукашенко отметил важность побед белорусских спортсменов, которые мотивируют всех граждан. Беларусь - спортивная страна. Напомним, сборная Республики Беларусь показала высокий результат на Кубке сильнейших спортсменов, а это главный старт сезона.

Антон Смольский взял 4 золотых награды - 3 в личных гонках и 1 в эстафете с Динарой Смольской. Всего в активе сборной Республики Беларусь насчитывается 12 медалей.

Андриан Цибульский, председатель Белорусской федерации биатлона:

"Успешное было выступление, поэтому приятно подводить итоги, видеть удовлетворенные лица и спортсменов, и тренеров, и спортивных чиновников. Все получилось, и я уверен, что нас ждет еще лучшее будущее".

Андриан Цибульский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2c692d5-2a9a-4cdc-b707-6833f6dc1db0/conversions/5520660d-2777-49a8-b0d5-b73e09bd5fee-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2c692d5-2a9a-4cdc-b707-6833f6dc1db0/conversions/5520660d-2777-49a8-b0d5-b73e09bd5fee-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2c692d5-2a9a-4cdc-b707-6833f6dc1db0/conversions/5520660d-2777-49a8-b0d5-b73e09bd5fee-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2c692d5-2a9a-4cdc-b707-6833f6dc1db0/conversions/5520660d-2777-49a8-b0d5-b73e09bd5fee-xl-___webp_1920.webp 1920w Андриан Цибульский

"Очень здорово, что вся страна следит за биатлоном. Приятно пожинать плоды труда. Всегда легко получать вознаграждение и слова благодарности, но мы прекрасно понимаем, что за этим стоит тяжелый труд", - сказал серебряный призер Олимпийских игр - 2022 по биатлону Антон Смольский.