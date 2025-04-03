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Поход за Кубком Гагарина "зубры" продолжат в битве с челябинским "Трактором"
Меньше суток остается до старта минского "Динамо" во 2-м раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Поход за Кубком Гагарина "зубры" продолжают в битве с челябинским "Трактором".
Лидер Восточной конференции уже ждет "Динамо" на домашнем льду.
Первые две игры состоятся в Челябинске. Там уже работает съемочная группа "Первого информационного". Анна Эйсмонт первой из большой делегации Белтелерадиокомпании добралась до уральского города-миллионника.
Из выступления кэвээнщиков: "Суровый Челябинск. Город, где дети носят чугунные панамы. Челябинские мужчины настолько суровые, что намазывают на хлеб нож".
Конечно, в этом легендарном описании Челябинска больше шутки, чем правды, но все-таки что-то суровое в Челябинске есть. Во-первых, город встретил динамовцев снегом, но после минского апрельского снега нам уже ничего не страшно. Во-вторых, играем против "Трактора", лидера востока, но какой белорус боится трактора? Тем более даже наши канадские динамовцы трактор освоили.
"Динамо" уже в Челябинске, уже провели тренировку, на этом льду в регулярном сезоне встречались с "Трактором" единожды и победили 3:1. Автор дубля - суровый минчанин Вадим Мороз.
Комментатор во время матча: "Передача Шипачеву. Отличный пас в разрез. Бросок! Гол! Вторая передача Шипачева. А забивает Вадим Мороз. 2:1 в пользу минского "Динамо". Отскочила шайба. Нет проблем у минчан. Какая передача Шипачева! Это гол! 3:1. Дубль Вадима Мороза".
29 хоккеистов и тренерский штаб прибыли в Челябинск. Все в здравии, все звенья на месте. Это не может не радовать.
Разница во времени плюс 2 часа. Но динамовцы живут по минскому времени. "Все расписание построено по минскому времени, - говорит начальник команды, старший тренер ХК "Динамо-Минск" Владислав Клочков. - И на сегодняшний момент у нас 18:00, (19:30 по местному времени), тренировка, то бишь 16:00 (17:30) - это примерно то же время, в которое мы будем играть завтра. У нас есть 24 часа, чтобы восстановиться. Просьбы от команды, игроков, чтобы мы нашли самолет. Очень большой респект, спасибо руководителям Белавиа, Чергенцу, в частности, которые предоставили нам Boeing. Это самолеты, где три ряда. Мы взяли с собой спальные мешки, ребята отдохнули, 3 часа мы летели, они полноценно поспали, поели".
Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко накануне приехал к динамовцам на тренировку, привез тот самый допинг (это сало). Удалось ли попробовать нашим хоккеистам сало, поинтересовались у Владислава Клочкова.
"Во-первых, это огромное-огромное спасибо нашему руководителю, Президенту Александру Григорьевичу, что он выделил время в своем графике, приехал к нам на тренировку, - поблагодарил он. - Ребята все в шоке, конечно, особенно иностранцы. У нас их 9 человек. Они вообще просто не могли поверить, что Президент страны уделяет столько внимания. Я им сказал, что это единственная страна, где Президент очень любит болеть за игру. И он каждого знает, за каждого переживает, в частности. Да, мы провели тренировку. Он привез нам подарки. И было это знаменитое сало. Помимо сала, он еще нам привез мед. Сало мы пробовали. Мы все попробовали. Мы заряжены, мы готовы. Я думаю, что завтра будет интересно. Начнется серия здесь, 2 игры. А потом на "Минск-Арене" ждем поддержки от наших болельщиков. Сумасшедшей поддержки. Ребята, мы будем делать максимально все для того, чтобы радовать вас".
11 апреля поздно вечером ожидается прибытие остальной делегации Белтелерадиокомпании: корреспонденты, операторы, режиссеры и комментаторы. "Беларусь 5" в Ледовом дворце организует несколько студий, будут гости, так что не пропустите.
Первый матч второго раунда плей-офф в Континентальной хоккейной лиге "Трактор" - "Динамо-Минск" завтра, 12 апреля. Включайте "Беларусь 5" в 13:30 и болейте за "Динамо".