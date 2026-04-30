Полина Власова рассказала о тренировках парашютному спорту и своем первом прыжке

Первый прыжок девушка совершила в 12 лет вместе с тандем-инструктором. Этому посодействовал ее отец, к которому однажды пришла парашютистка и рассказала о Минском аэроклубе ДОСААФ. Когда же Полина достигла необходимого возраста, выбрала заниматься парашютным спортом профессионально.

Сегодня на счету девушки насчитывается 1191 прыжок. "Сборы проходят каждую неделю. Основные тренировки идут с четверга по воскресенье. Могут быть переносы по погоде и другим обстоятельствам. В среду проводится обязательная предварительная подготовка. Каждый день мы совершаем по 8-10 прыжков", - поделилась мастер спорта.

Спортсмен-инструктор посоветовала тем, кто мечтает прыгать с парашютом, делать это здесь и сейчас и во всем доверяться тандем-инструктору. "Чем больше количество прыжков, тем привычнее. Глаз привыкает к высоте самолета, и от этого становится не так страшно. Но если я всматриваюсь в землю и вижу, как едут машины, сердце начинает стучать быстрее, поэтому стараюсь думать только о прыжке. Кстати, тандем-инструктору сделает всю работу за вас - выпрыгнет из самолета, приземлится на свои ноги, а человеку останется только наслаждаться прыжком и красотой Беларуси с высоты птичьего полета", - рассказала Полина Власова.