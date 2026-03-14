Праздник для любителей белорусского хоккея - стартовала серия плей-офф в борьбе за Кубок Президента

Четвертьфинальные поединки прошли в четырех городах. Встреча "Витебска" и "Металлурга" состоялась 14 марта на севере страны.

Зрительский ажиотаж на матчах четвертьфинальной серии хоккейного Кубка Президента

"Витебск" - финалист прошлого сезона, а "Металлург" несколько лет назад красиво побеждал в Кубке Президента, брал три трофея подряд, один из них на минской арене при аншлаге.

Вот и 14 марта жлобинчане отчасти сенсационно добились победы с отсчетом 2:1. Сенсационно, потому что все-таки витебская дружина несколько сильнее, играла на домашнем льду, но жлобинские ребята проявили характер и победили.

Роман Юпатов, главный тренер ХК "Витебск":

"Неприятно, что те люди, на которых строился весь сезон, не сыграли в полную силу при полных трибунах, при своих болельщиках. Сыграли в половину своих возможностей. Вот это, наверное, единственный отрицательный момент".

Дмитрий Саяпин, главный тренер ХК "Металлург" (Жлобин):

"Любая команда может любую обыграть. Сейчас я не вижу большой разницы между первым местом, восьмым, третьим, шестым. Поэтому везде борьба, на каждом участке поля. Кто эту борьбу выиграет, тот и побеждает".

Особенно отрадно, что болельщики поддерживают хоккеистов. Столько детишек, столько фанатов, которые приходят задолго до игры и очень активно проводят время в импровизированных фан-зонах!