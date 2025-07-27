Президент МОК допустила участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2026 в Милане

Международный олимпийский комитет рассматривает возможность допуска белорусских и российских атлетов к участию в Играх будущего года.



Глава МОК Ковентри заявила, этот вопрос должен быть рассмотрен на заседаниях комитета, которые пройдут в сентябре и декабре: однако, по словам главы МОК, двигаться следует в том же направлении, что и в Париже.



Между тем, на прошлую олимпиаду белорусов и россиян, действительно, допустили, но лишь в нейтральном статусе - то есть, без права использования флага и других символов госпринадлежности.



В столице Франции выступили 15 российских и 17 белорусских атлетов, завоевавших в общей сложности 5 медалей.