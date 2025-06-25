Призеров чемпионата мира по пляжному футболу чествовали в НОК Беларуси

Радуемся победам белорусских спортсменов. Ни для кого не секрет, что сейчас одна из самых сильных сборных в стране - это нацкоманда по пляжному футболу.

Если заглянуть в планетарный рейтинг, то там наши ребята также в топе - 4 место. В Национальном олимпийском комитете состоялась церемония чествования дружины за успехи на чемпионате мира.

В Зале олимпийской славы НОК страны можно увидеть всех тех, кто когда-либо приносил почет отечественному спорту. И есть такая добрая традиция: именно здесь провожать наши делегации на крупные международные форумы. Однако более приятны встречи после стартов, когда у белорусов есть замечательные результаты.

Безусловно, серебро чемпионата мира по пляжному футболу - это космическое достижение для страны, где нет выхода к морю или белоснежных песков Копакабаны, а климат суровый. После мундиаля прошло чуть более месяца. И до сих пор каждый гол с победой вызывают трепетные чувства в душе. Хотя, как оказалось, это не касается тех, кто зарабатывал тот успех на Сейшельских островах.

Вот так Анатолий Рябко раскрыл секрет успеха. Чтобы побеждать, нужно трудиться. Эта нацкоманда действительно отличается исключительной работоспособностью. Начиналось все лет 20 назад с любительского турнира на Минском море, а закончилось пьедесталом мундиаля. На планетарном форуме ребятам под руководством главкома Николаса Альварадо ничего не смогли противопоставить хозяева первенства, а также игроки Ирана, Японии, Сенегала и Гватемалы. Лишь родоначальники "бичсоккера" - бразильцы - в решающем матче остановили белорусских парней.

Сборная, которая отныне считается самой успешной среди игровых командных дисциплин в новейшей истории Беларуси.

Денежными сертификатами и ценными подарками с присвоением звания "мастер спорта международного класса" были награждены все атлеты. Также отмечены тренерский штаб дружины во главе с Николасом Альварадо и административно-медицинский персонал коллектива.