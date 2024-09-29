Программа 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу завершится тремя матчами.



Откроет воскресный день поединок в Новополоцке, где местный "Нафтан" в 14:00 примет "Торпедо-БелАЗ".



Двумя часами позднее футболисты "Минска" сыграют против могилевского "Днепра". А в 19:45 встреча в Гродно закроет футбольные выходные. "Неман" постарается вернуть себе первую строчку турнирной таблицы, дома обыграв мозырскую "Славию".



Этот матч в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". Не пропустите!