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Программа 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу завершится тремя матчами

Программа 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу завершится тремя матчами.

Откроет воскресный день поединок в Новополоцке, где местный "Нафтан" в 14:00 примет "Торпедо-БелАЗ".

Двумя часами позднее футболисты "Минска" сыграют против могилевского "Днепра". А в 19:45 встреча в Гродно закроет футбольные выходные. "Неман" постарается вернуть себе первую строчку турнирной таблицы, дома обыграв мозырскую "Славию".

Этот матч в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". Не пропустите!

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