Пятиборцы Марук и Гнедчик стали призерами минского этапа Кубка Леднева

В столице определились все призеры третьего этапа международного турнира по современному пятиборью "Кубок Павла Леднева", а также медалисты чемпионата Беларуси в этом виде спорта, сообщает БЕЛТА.

На соревнованиях в Минске выступили более 70 атлетов из Беларуси, России и Казахстана. Программу этапа закрывал финал в мужском личном зачете.



После трех видов программы (фехтования, полосы препятствий и плавания) протокол возглавляли наши Максим Марук и Аким Гнедчик, но на дистанции лазер-рана обоих белорусов обошел россиянин Егор Громадский. Марук в итоге финишировал вторым, опередив Гнедчика на долю секунды. Накануне бронзовым призером среди женщин стала наша Виолетта Гуреева.