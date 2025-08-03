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Пятиборцы Марук и Гнедчик стали призерами минского этапа Кубка Леднева
В столице определились все призеры третьего этапа международного турнира по современному пятиборью "Кубок Павла Леднева", а также медалисты чемпионата Беларуси в этом виде спорта, сообщает БЕЛТА.
На соревнованиях в Минске выступили более 70 атлетов из Беларуси, России и Казахстана. Программу этапа закрывал финал в мужском личном зачете.
После трех видов программы (фехтования, полосы препятствий и плавания) протокол возглавляли наши Максим Марук и Аким Гнедчик, но на дистанции лазер-рана обоих белорусов обошел россиянин Егор Громадский. Марук в итоге финишировал вторым, опередив Гнедчика на долю секунды. Накануне бронзовым призером среди женщин стала наша Виолетта Гуреева.
Также в рамках третьего этапа Кубка Леднева были разыграны медали национального первенства по современному пятиборью. Звание чемпионки страны завоевала Гуреева, компанию ей на подиуме составили Анастасия Малашенока и Вера Ходкевич. Золотую и серебряную награды ЧБ у парней по итогам воскресного старта выиграли Максим Марук и Аким Гнедчик соответственно, тройку призеров замкнул Владислав Мелкозеров.