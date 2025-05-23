Рак не приговор: как истории на Играх Победителей помогают другим пройти сложный путь

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В 2025 году уже в 7-й раз в Беларуси прошли детские Игры Победителей. И уже который год из разных городов в спортивном комплексе "Раубичи" собираются мальчишки и девчонки от 8 до 17 лет.

Эти все ребята с абсолютно разными увлечениями: кто-то любит петь, кто-то мечтает стать архитектором, журналистом или врачом. Кто-то не очень любит математику, но обожает английский, иногда не слушается родителей и втайне зависает за игрой в телефоне. В общем, вполне обычные современные дети. За исключением того, что в жизни каждого из них случилась болезнь - рак.

Светлана Митюшова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92daabf8-c621-4eef-8662-d697baa763a1/conversions/abaed7d1-63c1-4b7a-ae10-2847ab565e7d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92daabf8-c621-4eef-8662-d697baa763a1/conversions/abaed7d1-63c1-4b7a-ae10-2847ab565e7d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92daabf8-c621-4eef-8662-d697baa763a1/conversions/abaed7d1-63c1-4b7a-ae10-2847ab565e7d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92daabf8-c621-4eef-8662-d697baa763a1/conversions/abaed7d1-63c1-4b7a-ae10-2847ab565e7d-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Она была абсолютно здоровым ребенком, - вспоминает мама Полины Светлана Митюшова. - Мы занимались танцами, гимнастикой, все было замечательно. В какой-то момент заболела рука, мы проснулись с дикой болью, температурой, я забила тревогу. Обратились в травматологию, потом в нейрохирургию, закончилось все Боровлянами. И так начался наш путь".

Оксана Таякова, мама Арины:

"Изначально мы попали в Боровляны в ноябре 2016 года с подозрением на опухоль вилочковой железы. Ее не удалось удалить, она была размером с граненый стакан уже. Было принято решение удалить орган полностью. Тяжело вспоминать. Сделали анализ опухоли, она оказалась доброкачественной. Нас отправили домой, там мы встретили Новый год. На Рождество 2017 года она стала тяжело дышать, дыхания практически не было. После взятия костного мозга обнаружили острый лимфобластный лейкоз".

Оксана Таякова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b1b65ed3-0c03-40fe-af8c-76e62a0932ea/conversions/12d059b9-688d-461c-aab8-5c26331df050-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b1b65ed3-0c03-40fe-af8c-76e62a0932ea/conversions/12d059b9-688d-461c-aab8-5c26331df050-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b1b65ed3-0c03-40fe-af8c-76e62a0932ea/conversions/12d059b9-688d-461c-aab8-5c26331df050-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b1b65ed3-0c03-40fe-af8c-76e62a0932ea/conversions/12d059b9-688d-461c-aab8-5c26331df050-xl-___webp_1920.webp 1920w

Свою историю рассказал и папа Яна Илья Кукареко: "Это все началось в 2019 году. Наш сын был в главной роли в постановке театральной. В какие-то определенные моменты у него началась тошнота, головные боли. Мы обратились к медикам, увидели опухоль в головном мозге. Для нас это, естественно, был шок. Сразу же операция, спустя 8 месяцев, к сожалению, опять обнаружили маленький кусочек, можно сказать, рецидив. Опять по кругу мы прошли: хирургическое вмешательство, облучение. Уже на протяжении 4 лет мы в ремиссии".

Илья Кукареко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c319fcc-b257-44f2-9ccb-00ede7a4ab65/conversions/7357611c-65c3-40fd-96eb-e50cfef1bd35-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c319fcc-b257-44f2-9ccb-00ede7a4ab65/conversions/7357611c-65c3-40fd-96eb-e50cfef1bd35-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c319fcc-b257-44f2-9ccb-00ede7a4ab65/conversions/7357611c-65c3-40fd-96eb-e50cfef1bd35-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c319fcc-b257-44f2-9ccb-00ede7a4ab65/conversions/7357611c-65c3-40fd-96eb-e50cfef1bd35-xl-___webp_1920.webp 1920w

Для родителей Игры Победителей начались с таких воспоминаний. Пока дети знакомились друг с другом, мамы и папы рассказывали свой путь.

"Я думал, у нас история сложная. Люди делились своими, кто-то назвал 5 лет, кто-то 11 и больше лет ремиссии, - заметил папа Матвея Дмитрий Яницкий. - Наверное, это для того, чтобы люди, которые сегодня на пути к ремиссии, увидели и поняли, что это возможно".

Всего прозвучало 55 историй борьбы за жизнь. Многие ребята перенесли болезнь совсем маленькими, вряд ли осознавая всю серьезность того, что с ними происходило. Те, кто постарше, тоже не помнят. Память словно выключилась на то страшное время. А у Лидии Чернего испытания начались вообще еще до рождения. Проблему на УЗИ обнаружили случайно, по словам мамы Лидии Алины Чернего. "Были срывы, были истерики. Потом как-то приходили в чувства. Главное, это детям не показывать и не жалеть ни в коем случае. Наоборот, их нужно как-то отвлекать, завлекать", - считает она.

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На соревнованиях ребята состязались в пяти видах спорта - беге, плавании, настольном теннисе, шахматах и мини-футболе. А поддержке их самых преданных болельщиков может позавидовать даже любой самый титулованный спортсмен.

Светлана Матюшова, мама Полины:

"Это замечательный проект, на котором наши дети, и в том числе мы, родители, получаем тот заряд энергии и чувств, которых были лишены в период болезни. Когда кажется, что все плохо, круг общения сужается, ты замыкаешься в какой-то своей коробочке, мир перестает быть прекрасным. А здесь, за эти неполные три дня, мы получаем такой заряд энергии, такие эмоции, которые перехлестывают все плохое, что было".

"Рак не приговор, он излечим. И как Игры Победителей помогают детям социализироваться, показать свою смелость, смекалку, выносливость", - подчеркнула исполнительный директор благотворительного фонда "Прикосновение к жизни" Елена Мединская.

За 7 лет существования проекта через белорусские детские Игры Победителей прошло около 400 ребят. Некоторые и после выпуска продолжают оставаться там. Теперь уже не в качестве участников, а волонтеров или даже вожатых. А кто-то приходит просто в гости.