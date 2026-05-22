Разгром Чехии и Турции: Беларусь в финальной стадии Евролиги по пляжному футболу
Сыграем в суперфинале Евролиги! Сборная Беларуси по пляжному футболу по итогам двух встреч в Испании на предварительном этапе неофициального чемпионата Европы гарантировала себе путешествие в Италию в сентябре за медалями турнира.
Наша команда накануне разгромила соперников из Чехии со счетом 8:3. А до этого переиграла сборную Турции - 10:2. Сегодня в заключительном туре первой стадии наши спортсмены будут играть с португальцами. Эксклюзивно для "Первого информационного" капитан команды Игорь Бриштель порассуждал о том, чего ожидать от грядущей битвы.
Игорь Бриштель, капитан сборной Беларуси по пляжному футболу: "Они привлекают постоянно молодых игроков. Очень сильный чемпионат Португалии. Есть достойные кандидаты, талантливые ребята. Все будут доказывать - будет сложнее играть. Поэтому, надеемся, что матч будет хорошим".
Матч с Португалией стартует в 18:30. Прямая трансляция - на телеканале "Беларусь 5".