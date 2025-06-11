Салют и открытие скейт-роллер-парка: как в Поставах прошел фестиваль "Вытокі"

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Салюты, торжественная церемония открытия большого праздника и традиционный подарок от организаторов городу - все это о главных моментах культурно-спортивного фестиваля "Вытокі-2025".

В 2025 году Поставы получили в подарок первоклассный скейт-роллер-парк с отличной воркаут-площадкой. Хотя "Вытокі", разумеется, это не только про спорт. "Вытокі" - это про будущее, про культурный и технический потенциал, развитие и скрытую прелесть каждого уголочка Беларуси.

Молодым везде у нас дорога, а Беларусь - бренд молодых, поэтому в рамках "Вытокаў" запустили оригинальный проект, где знакомят желающих с потенциалом райцентров Республики Беларусь. А это помогает раскрыть их внутреннюю красоту, показать ту прелесть, которую сложно увидеть сразу.

Валентина Дынич, соорганизатор спортивно-культурного фестиваля "Вытокі-2025":

"Проект создан с целью поиска единомышленников, которые помогут рассказать о городах. Мне кажется, что проект помогает убедиться молодежи, что в райцентрах ее тоже ждут, уважают и видят в них будущее".

Небесная канцелярия к участникам фестиваля была чуточку неблагосклонна в первый день, но это только добавило красок, ведь художественный интерактив от галереи "АртХаос" удался и помог раскрасить дождливые лужи во все цвета радуги. Юные жители района смогли приложить свою руку и кисточку к оформлению новой площадки многофункционального комплекса, который, к слову, носит оригинальный орнамент.

Дизайнер росписи скейт-роллер-парка, художник галереи "АртХаос" Сергей Ашуха поделился, что под руководством галереи продолжается тема традиционного белорусского орнамента. В 2025 году включен новый элемент - белорусские слова, связанные с успехами и победами в спорте. Слова гармонично вплетают в орнамент, тем самым пытаясь связать два мира - искусство и спорт.

Вкусной частью фестиваля стал проект "Ежа з сэнсам". Он раскрыл все аппетитные секреты поставской кухни, куда вошли драники с творогом, хворост, мясные рулетики.

"Мы горды, что можем на всю Беларусь представить традиционные блюда, которые готовят на Поставщине, - это драники и клецки "с душами", - рассказала директор Центра культуры и народного творчества Поставского района Ксения Гресько.

Самое приятное окончание дня - просмотр интересного и мотивационного фильма под открытым небом.

Церемония открытия скейт-роллер-парка и новой воркаут-площадки - одно из главных событий второго дня фестиваля. В рамках яркого шоу первыми площадку опробовали лучшие белорусские представители BMX, роллер-спорта и сильнейшая команда страны по брейкингу.

Виктор Лукашенко, глава Национального олимпийского комитета Беларуси:

"Хочется, когда начинаешь любой проект, чтобы он стал масштабным и популярным, чтобы люди его полюбили. Конечно, мы ожидали таких ощущений, но что он приобретет такую форму всенародной любви, все-таки не ожидали. Но мы рады, что так получилось".

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Второй день фестиваля стартовал с посещения спортивных объектов, ведь на местах важно видеть, как развивается спорт, а юным атлетам также важно прикасаться к легендам Беларуси и России. А тем более к людям, которые своими достижениями прославляют братские страны.

К примеру, олимпийский чемпион - 2012 по волейболу (Россия) Тарас Хтей когда-то выиграл у Бразилии в финале Олимпиады в Лондоне. Белорус Максим Недосеков также в особом представлении не нуждается. Собственно, как и борец Кирилл Маскевич.

"Уникальный фестиваль. Мы проводили мастер-класс, делились опытом с молодыми будущими спортсменами, надеюсь, даже с будущими чемпионами", - сказал Тарас Хтей.

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А вот серебряного призера Олимпийских игр - 2016 по борьбе Валерию Коблову огорчило лишь то, что на мастер-классе было только пару девочек. Но это не помешало с задором и весельем подчеркнуть важные вещи - координационные упражнения, внимательность, дисциплину.

Совместное заседание комиссии спортсменов Национального олимпийского комитета Беларуси и Олимпийского комитета России - важный момент диалога и фестиваля, где еще раз подчеркивается, что только вместе можно преодолеть этот непростой период. А спортивно-исторический квест в Поставах помог узнать еще больше об интересных и значимых местах района.

Завершилась вечерняя программа второго дня фестиваля театрализованной музыкальной постановкой "Модны вадэвiль" - это еще одна изюминка "Вытокаў".

Кульминацией фестиваля стал заключительный день, во время которого работали 26 интерактивных площадок, а свои силы можно было попробовать в 32 спортивных дисциплинах.

Благодаря Олимпийскому квесту ребята и девчата прикоснулись к каждому виду спорта, который был представлен на интерактивной площадке. Возможно, это поможет, или даже уже помогло, сделать твердый выбор для своего будущего. Кто-то из них с первого взгляда влюбится в борьбу или станет одержимым легкой атлетикой, или захочет встать на коньки и отправить в ворота свою первую шайбу, посмотрев на белорусских прославленных хоккеистов.

"Было интересно и волнительно здесь находиться. Были переживания насчет факелов, которые не зажглись, но нас успокоили и сказали, что есть запасные, но они тоже не сработали, - с улыбкой поделился эмоциями двукратный олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Иван Литвинович. - В общем, получилась смешная история. Но мне здесь нравится".

Зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Дмитрий Басков: "Для нашего общества "Вытокі" - замечательное, яркое событие, потому что оно объединяет разные поколения под общими ценностями: здоровый образ жизни, культурное воспитание и развитие института семьи".

Новой интересной локацией в 2025-м стал и совместный проект от РНПЦ спорта и НОК Беларуси "В поиске звезд: талант в каждом ребенке". С использованием специального оборудования дети смогли пройти комплексное диагностическое тестирование для выявления предрасположенности к тому или иному виду спорта.

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Финальный аккорд "Вытокаў" прогремел на весь Поставский район - в райцентре прошел яркий концерт звезд белорусской эстрады. А красота в небе в виде салюта точно никого не оставила равнодушным.

Итак, пятый сезон фестиваля "Вытокі" завершился, и совсем скоро организаторы оценят масштаб нынешнего спортивного праздника, ведь за четыре предыдущих сезона участие в "Вытоках" приняли 400 тыс. человек. Очевидно, что в 2025-м цифра приблизится к полумиллиону, ведь спорт и культура объединяют людей, а главное, раскрывают потенциал регионов через науку, образование и местные бренды. Беларуси есть чем гордиться и есть чем удивить гостей.