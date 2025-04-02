Саснович проиграла Далме Галфи в 1/8 финала турнира WTA-125 в Испании

Теннисистка из Беларуси Александра Саснович (113-й номер мирового рейтинга) завершила выступление на турнире WTA-125 в Испании с призовым фондом 115 тыс. долларов, сообщает БЕЛТА.

2 апреля в матче второго раунда белоруска проиграла в двух сетах венгерской теннисистке Далме Галфи (159) - 5:7, 1:6. Встреча длилась 1 час 27 минут. В четвертьфинале Галфи встретится с победительницей завтрашнего поединка между француженкой Ализе Корне (532) и швейцарской теннисисткой Сюзан Бандеччи (199). В 1/16 финала Саснович была сильнее итальянки Джорджии Педоне (213) - 6:4, 6:3.

Также 2 апреля еще одна белорусская теннисистка Ирина Шиманович (215) сыграет с американкой Джессикой Пегулой (4) во втором круге турнира WTA-500 в американском Чарльстоне.