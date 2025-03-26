Сборная Беларуси по футболу возвращается домой с двумя победами

Сборная Беларуси по футболу победно завершила мартовский сбор. Сначала в Душанбе она одержала победу над сборной Таджикистана со счетом 5:0, а 25 марта парни обыграли сборную Азербайджана со счетом 2:0.

Авторы забитых мячей - Никита Демченко и Павел Забелин. Причем именно эти точные удары стали дебютными в составе сборной Беларуси для обоих парней.

Никита Демченко, полузащитник сборной Беларуси по футболу:

"Азербайджан показывает более европейский футбол, поэтому они сильнее. Спасибо болельщикам, что поддерживали нас. Надеюсь, мы вас не подвели. Возвращаемся домой с победой!"

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Виталий Лисакович как никогда был словоохотлив после победного поединка. Атакующий полузащитник остался доволен результатом, и ему особенно было приятно одержать победу в столь значимый день для страны.

"Играть в такой футбол мне понравилось. Я очень доволен сейчас. От игры получил огромное удовольствие. А также хотел бы поздравить нашего Президента с инаугурацией", - отметил Виталий Лисакович.

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Таким образом, две победы из двух возможных в активе белорусских парней в марте.