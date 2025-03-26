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Сборная Беларуси по футболу возвращается домой с двумя победами
Сборная Беларуси по футболу победно завершила мартовский сбор. Сначала в Душанбе она одержала победу над сборной Таджикистана со счетом 5:0, а 25 марта парни обыграли сборную Азербайджана со счетом 2:0.
Авторы забитых мячей - Никита Демченко и Павел Забелин. Причем именно эти точные удары стали дебютными в составе сборной Беларуси для обоих парней.
Никита Демченко, полузащитник сборной Беларуси по футболу:
"Азербайджан показывает более европейский футбол, поэтому они сильнее. Спасибо болельщикам, что поддерживали нас. Надеюсь, мы вас не подвели. Возвращаемся домой с победой!"
Виталий Лисакович как никогда был словоохотлив после победного поединка. Атакующий полузащитник остался доволен результатом, и ему особенно было приятно одержать победу в столь значимый день для страны.
"Играть в такой футбол мне понравилось. Я очень доволен сейчас. От игры получил огромное удовольствие. А также хотел бы поздравить нашего Президента с инаугурацией", - отметил Виталий Лисакович.
Таким образом, две победы из двух возможных в активе белорусских парней в марте.
Главным же стартом для футбольной сборной Беларуси в 2025 году станет отбор на чемпионат мира 2026 года, который стартует в сентябре. За право выступать на мундиале Беларусь поборется с Данией, Шотландией и Грецией.