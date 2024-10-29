Сборная Беларуси по мини-футболу одолела команду Кувейта в Будапеште

Фото: belta.by

Сборная Беларуси по мини-футболу победно завершила выступление на международном турнире в Будапеште, пишет БЕЛТА.

5 ноября белорусы в упорнейшей борьбе одолели команду Кувейта с минимальным перевесом в счете - 2:1. В начале встречи Иван Заяц-Матиевский забил первый гол, потом соперники восстановили паритет, а после перерыва Дмитрий Шимановский забил победный мяч.

4 ноября в стартовом поединке подопечные Александра Черника разошлись миром с хозяевами соревнований венграми - 3:3. В составе белорусской дружины мячи забили Алексей Пинчук, Дмитрий Шиманский и Юрий Дубков.

Для белорусской сборной спарринги в венгерской столице стали проверкой сил перед началом отборочного турнира чемпионата Европы, который стартует в декабре. В квалификационной группе 2 соперниками нашей команды будут сборные Финляндии, Италии и Мальты. Отборочные поединки продлятся до 16 апреля 2025 года, после чего прямые путевки в финальную стадию континентального первенства получат победители десяти групп. Еще четыре пропуска разыграют 8 лучших команд, которые финиширую вторыми в своих квартетах. Стыковые поединки состоятся в сентябре 2025 года.