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Сборная Беларуси по мини-футболу одолела команду Кувейта в Будапеште
Сборная Беларуси по мини-футболу победно завершила выступление на международном турнире в Будапеште, пишет БЕЛТА.
5 ноября белорусы в упорнейшей борьбе одолели команду Кувейта с минимальным перевесом в счете - 2:1. В начале встречи Иван Заяц-Матиевский забил первый гол, потом соперники восстановили паритет, а после перерыва Дмитрий Шимановский забил победный мяч.
4 ноября в стартовом поединке подопечные Александра Черника разошлись миром с хозяевами соревнований венграми - 3:3. В составе белорусской дружины мячи забили Алексей Пинчук, Дмитрий Шиманский и Юрий Дубков.
Для белорусской сборной спарринги в венгерской столице стали проверкой сил перед началом отборочного турнира чемпионата Европы, который стартует в декабре. В квалификационной группе 2 соперниками нашей команды будут сборные Финляндии, Италии и Мальты. Отборочные поединки продлятся до 16 апреля 2025 года, после чего прямые путевки в финальную стадию континентального первенства получат победители десяти групп. Еще четыре пропуска разыграют 8 лучших команд, которые финиширую вторыми в своих квартетах. Стыковые поединки состоятся в сентябре 2025 года.
Финальный этап 13-го чемпионата Европы по мини-футболу пройдет в январе - феврале 2026 года на аренах Латвии и Литвы, команды которых освобождены от квалификации.
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