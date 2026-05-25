Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла Швейцарию и взяла бронзу первого этапа Евролиги

Сборная Беларуси по пляжному футболу завоевала бронзу стартового этапа Евролиги в испанском Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария. В матче за третье место дружина Николаса Альварадо взяла верх над командой Швейцарии - 6:4.

Напомним, на групповом этапе белорусы уверенно справились с турками и чехами, но уступили Португалии. А в полуфинале не справились со сборной Испании. Кстати, именно эти 2 команды спорили за золото, удачливее в серии пенальти были апеннинцы.

Егор Гордецкий, игрок сборной Беларуси по пляжному футболу: "Хороший интенсивный матч на хороших скоростях. Швейцария любит атаковать. Она хорошо это делает. Поэтому наша задача была как можно надежнее сыграть сзади и реализовать наши моменты впереди. В принципе, что нам и получилось сделать. Конечно, есть недосказанность. Я думаю, что хорошо, что она здесь, потому что у нас есть время подумать и лучше подготовиться к суперфиналу. И уверен, что в суперфинале уже таких ошибок не будет, а будет результат гораздо лучше".

Никита Чайковский, игрок сборной Беларуси по пляжному футболу: "Можно сказать, результатом доволен, но, наверное, все равно турнир оставляет негативные эмоции. Много вопросов к нашей игре. Наверное, нам надо быть чуть более самокритичными. Забиваем, но очень быстро пропускаем. На высокие результаты, наверное, с такой игрой пока рассчитывать не стоит. Я думаю, мы сделаем работу над ошибками, наберем хорошую физическую форму".