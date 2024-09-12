Сборная Беларуси по пляжному футболу завоевала путевку на мундиаль

Радостные новости из испанского Кадиса. Сборная Беларуси по пляжному футболу пробилась в финальную стадию чемпионата мира 2025 года. Таким образом, наша дружина выступит уже на четвертом мундиале кряду. Напомним, что совсем недавно на планетарном первенстве в Объединенных Арабских Эмиратах команда стала четвертой. И вот сейчас на европейской квалификации статус и реноме были подтверждены. Отличный футбол показали ребята на песке, разгромив в битве за путевку спортсменов Дании. При этом парни столкнулись с трудностями.

Николас Альварадо родился в Аргентине, живет в Испании. Однако душой он явно белорус. Специалист трудится в нацкоманде по пляжному футболу вот уже 7 лет. За это время наши атлеты заработали высокий статус на мировой арене. Перед вами самая успешная сборная страны за последние годы среди игровых видов спорта. Нико любит Минск. Просто обожает драники и борщ. Тренер даже приноровился к русскому языку.

Первая и, пожалуй, главная сложность, с которой столкнулась белорусская дружина во время важнейшего матча европейской квалификации на мундиаль - отсутствие главкома на скамейке. Накануне в поединке против итальянцев Альварадо получил две желтые карточки. Поэтому Нико командовал сегодня удаленно - с трибун.

Дмитрий Рубненко, старший тренер сборной Беларуси по пляжному футболу:

"Вчера провели работу над ошибками, разобрали предыдущую игру и, естественно, соперника. Ника настроил команду и сказал, что если мы выполним четко ту установку, которую он дает, то у нас не будет никаких проблем, что, собственно, команда и продемонстрировала".

Еще проблем добавила погода. В Кадисе завершается бархатный сезон, это ощущается с каждым порывом холодного ветра, который дует с Атлантического океана. Весь день лил дождь. Потому организаторы приняли решение о переносе матчей. Так, например, игра Беларуси и Дании была запланирована на 15:15. Но в итоге стартовый свисток прозвучал в 17:45. Вообще к капризам небесной канцелярии в стане белорусской команды относятся философски.

Олег Гапон, игрок сборной Беларуси по пляжному футболу:

"В каких условиях будет сыгран матч, нам все равно, у нас только одна цель - это выходить, побеждать, доказывать и выходить на чемпионат мира".

Не можем не отметить наших болельщиков. Так поддержать ребят приехало около 20 человек из Беларуси. И этих фанатов не испугали погодные условия.

Стадион в Кадисе открытый, от ливня на арене не укрыться. К слову, эта мобильная площадка приехала в Испанию из Португалии.

Джозеф Понсет, представитель Всемирной организации пляжного футбола:

"Мы решили переместить прекрасный стадион из Назаре сюда, в Кадис. Так как здесь хорошее качество песка, то нам нужно было привести только конструкцию самих трибун по периметру. Мы начали строить эту арену три недели назад. И на все про все понадобилось 10 дней".

Пляжный футбол - это всегда про настроение. Матчи проходят исключительно под аккомпанемент диджея.

Тони Рохас, диджей Всемирной организации пляжного футбола:

"Я не впервые работаю на пляжном футболе. Поэтому у меня есть песни для каждой из страны и, естественно, у меня есть специальные победные мелодии для Беларуси. Треков 15 в совокупности".

Не знаем, когда конкретно песня "Седая ночь" группы "Ласковый май" стала победным треком для белорусского спорта. Просто радостно, что наш плейлист этим вечером включался чаще, чем датский.

Закрутка в турнирной таблице квартета А была такова, что 3 сборные (Беларусь, Италия и Швейцария) имели в своем активе по 3 балла. А это значит, что 12 октября парням Николаса Альварадо нужно было только обыгрывать датчан. Ребята с этой задачей справились. Итоговый счет 6:1. Голами в нашем составе отметились Августов, Гордецкий, Новиков, Рябко и Гапон. Есть победа, а вместе с ней и путевка на майский чемпионат мира.

Самые яркие эмоции, конечно же, после финального свистка. А в раздевалке сборной только радость от четвертого мундиаля кряду.

Николас Альварадо, главный тренер сборной Беларуси по пляжному футболу:

"Я просто счастлив. Вновь чемпионат мира, четвертый для страны и четвертый подряд. Это невероятно круто, это невероятно важно. Заслужили эту победу и заслужили эту путевку на мундиаль".