Сборные Беларуси и России устроили праздник на новом футбольном стадионе

Грандиозно, великолепно, масштабно. Сборные Беларуси и России устроили настоящий праздник футбола на Национальном футбольном стадионе - арене, которой позавидуют даже в самых лучших лигах мира.

Спустя чуть больше года сборная Беларуси вернулась в Минск. В этот раз соперник все тот же - это команда России. Да, в прошлый раз мы проиграли 0:4, но в этот раз это совершенно другая игра и совершенно новая история.

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А сколько людей на трибунах! На матче присутствуют больше 27 тысяч человек. Это не просто ажиотаж, это и есть настоящая народная любовь. Любовь своих болельщиков к своей родной команде.

Шикарная атмосфера на трибунах - вот это точно матчи Беларуси и России.

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"Стадион крутой. Стадион европейский. Наконец-то мы дождались такого момента, что в нашей стране появился такой замечательный стадион, где наша сборная может проводить такие игры. Это круто, это кайф", - поделился болельщик.

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Команды на голы не скупились. Пять раз игроки заставляли аплодировать болельщиков. Отметим, Ярослава Гладышева - на счету нападающего сборной России покер, за белорусов забил Вадим Пигас. 4:1 - победа гостей.

Все, без исключений, белорусы и россияне хвалили наш новый Национальный футбольный стадион.

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Сергей Политевич, защитник сборной Беларуси по футболу:

"Пока тяжело принять это то, что наконец-таки у нас появился такой классный стадион, где чувствуешь эту европейскую атмосферу. И, дай бог, мы будем чаще на нем играть".

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Матвей Кисляк, полузащитник сборной России по футболу:

"Стадион потрясающий. И газон имеется в виду. И сам стадион очень антуражный, очень красивый, понравился мне".

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