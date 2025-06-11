Сборные Беларуси и России устроили праздник на новом футбольном стадионе
Автор:Максим Кембель
Грандиозно, великолепно, масштабно. Сборные Беларуси и России устроили настоящий праздник футбола на Национальном футбольном стадионе - арене, которой позавидуют даже в самых лучших лигах мира.
Спустя чуть больше года сборная Беларуси вернулась в Минск. В этот раз соперник все тот же - это команда России. Да, в прошлый раз мы проиграли 0:4, но в этот раз это совершенно другая игра и совершенно новая история.
А сколько людей на трибунах! На матче присутствуют больше 27 тысяч человек. Это не просто ажиотаж, это и есть настоящая народная любовь. Любовь своих болельщиков к своей родной команде.
Шикарная атмосфера на трибунах - вот это точно матчи Беларуси и России.
"Стадион крутой. Стадион европейский. Наконец-то мы дождались такого момента, что в нашей стране появился такой замечательный стадион, где наша сборная может проводить такие игры. Это круто, это кайф", - поделился болельщик.
Команды на голы не скупились. Пять раз игроки заставляли аплодировать болельщиков. Отметим, Ярослава Гладышева - на счету нападающего сборной России покер, за белорусов забил Вадим Пигас. 4:1 - победа гостей.
Все, без исключений, белорусы и россияне хвалили наш новый Национальный футбольный стадион.
Сергей Политевич, защитник сборной Беларуси по футболу:
"Пока тяжело принять это то, что наконец-таки у нас появился такой классный стадион, где чувствуешь эту европейскую атмосферу. И, дай бог, мы будем чаще на нем играть".
Матвей Кисляк, полузащитник сборной России по футболу:
"Стадион потрясающий. И газон имеется в виду. И сам стадион очень антуражный, очень красивый, понравился мне".
Все, что происходило на поле, навсегда войдет в историю белорусского футбола. И счет абсолютно не важен. Наша команда показала классную игру. Победили все. Получился настоящий праздник футбола. И мы вновь всему миру продемонстрировали, Беларусь - это спортивная держава, и мы гордимся своей страной.