Шиманович пробилась в 1/8 финала турнира WTA-125 в Испании

Теннисистка из Беларуси Ирина Шиманович успешно стартовала на турнире категории WTA-125 в Валенсии (Испания), призовой фонд которого составляет 115 тыс. долларов, информирует БЕЛТА .

10 июня в матче первого круга белоруска, занимающая 160-е место в мировом рейтинге, за полтора часа переиграла в двух партиях представительницу Латвии Дарью Семенистую, у которой 125-я позиция, со счетом 6:3, 6:3. В поединке за попадание в четвертьфинал соперницей Ирины Шиманович будет российская теннисистка Алина Чараева (188-й номер рейтинга WTA).