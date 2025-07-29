Шиманович занял 10-е место на ЧМ на 50-метровке брассом

Пловец из Беларуси Илья Шиманович не вошел восьмерку лучших спортсменов на чемпионате мира по водным видам спорта 2025 года, который проводится в Сингапуре, пишет БЕЛТА .

29 июля лидер белорусской мужской команды соревновался на дистанции 50 м брассом. Утром по итогам предварительных заплывов Шиманович показал 8-й результат среди 83 спортсменов (26,89 сек). Днем минчанин проплыл полтинник за 26,94 сек и стал пятым в своем полуфинале, в общей таблице на данной стадии время Ильи оказалось десятым. От попадания в восьмерку сильнейших белоруса отделили две сотые секунды. Ранее Шиманович занял 11-е место на стометровке брассом.