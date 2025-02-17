Шклов на несколько дней стал главной ареной для юных борцов. Республиканский турнир по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза Николая Карначенка собрал почти полтысячи подающих надежды спортсменов со всей страны. Представлены и регионы России. К слову, шкловское отделение вольной борьбы отмечает 50-летие. Поздравления спортсмены принимали, в том числе, от Национального олимпийского комитета и Белорусской федерации борьбы. Вручены сертификаты на приобретение инвентаря.

"Самый многочисленный вид спорта из всех. У нас порядка 14 тысяч занимающихся детей по всей стране по трем видам борьбы. Вот это наше будущее. Мы - борцы - не опускаем руки. Мы поднимаемся и идем дальше. Это большой плюс".