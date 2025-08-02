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Шкурдай вошла в пятреку лучших в финале чемпионата мира на дистанции 200 м на спине
Белоруска Анастасия Шкурдай вошла в пятерку лучших на дистанции 200 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре, сообщает БЕЛТА.
В главный заплыв ЧМ на 200-метровке на спине белоруска отобралась со вторым временем, в финале 2 августа Анастасия Шкурдай плыла по одной из центральных дорожек.
Пловчиха финишировала пятой с результатом 2 мин. 08,09 сек., уступив бронзовой медалистке Клэр Керцан из США две секунды. Победу в данном виде с рекордом турнира одержала Кейли Маккиоун из Австралии (2:03,33), второй стала американка Риган Смит. Год назад на планетарном форуме в Дохе Шкурдай взяла в этой дисциплине бронзу.
Таким образом, в активе белорусской команды остались три награды чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре (0-1-2). Ранее пловчиха Алина Змушко заняла третье место на дистанции 200 м брассом, а синхронистка Василина Хондошко выиграла две медали в соревнованиях солисток (серебро в технической программе и бронзу в произвольной).