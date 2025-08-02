Шкурдай вошла в пятреку лучших в финале чемпионата мира на дистанции 200 м на спине

Белоруска Анастасия Шкурдай вошла в пятерку лучших на дистанции 200 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре, сообщает БЕЛТА.

В главный заплыв ЧМ на 200-метровке на спине белоруска отобралась со вторым временем, в финале 2 августа Анастасия Шкурдай плыла по одной из центральных дорожек.

Пловчиха финишировала пятой с результатом 2 мин. 08,09 сек., уступив бронзовой медалистке Клэр Керцан из США две секунды. Победу в данном виде с рекордом турнира одержала Кейли Маккиоун из Австралии (2:03,33), второй стала американка Риган Смит. Год назад на планетарном форуме в Дохе Шкурдай взяла в этой дисциплине бронзу.