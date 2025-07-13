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Синнер выиграл Уимблдонский турнир

Синнер выиграл Уимблдонский турнир

Теннисист из Италии Янник Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса в финале Уимблдона. Игра состоялась 13 июля в Лондоне, пишет iz.ru.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 в пользу Синнера. Таким образом итальянский теннисист прервал победную серию Алькараса из 24 матчей.

Игра длилась 3 часа 6 минут. Синнер восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.

Как сообщается, 23-летний спортсмен из Италии впервые в карьере выиграл Уимблдон. Его соперник Алькарас до этого два года становился победителем этого турнира, а также одержал пять побед на "Больших шлемах".

теннисУимблдон