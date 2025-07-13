Синнер выиграл Уимблдонский турнир

Игра длилась 3 часа 6 минут. Синнер восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.

Как сообщается, 23-летний спортсмен из Италии впервые в карьере выиграл Уимблдон. Его соперник Алькарас до этого два года становился победителем этого турнира, а также одержал пять побед на "Больших шлемах".