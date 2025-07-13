3.74 BYN
2.93 BYN
3.43 BYN
Синнер выиграл Уимблдонский турнир
Автор:Редакция news.by
Синнер выиграл Уимблдонский турнирnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f396e78-dae8-4dbe-947e-95c937514a4f/conversions/cae7ddd5-310a-4c8d-8c41-91d0f2e0f6dc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f396e78-dae8-4dbe-947e-95c937514a4f/conversions/cae7ddd5-310a-4c8d-8c41-91d0f2e0f6dc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f396e78-dae8-4dbe-947e-95c937514a4f/conversions/cae7ddd5-310a-4c8d-8c41-91d0f2e0f6dc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f396e78-dae8-4dbe-947e-95c937514a4f/conversions/cae7ddd5-310a-4c8d-8c41-91d0f2e0f6dc-xl-___webp_1920.webp 1920w
Теннисист из Италии Янник Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса в финале Уимблдона. Игра состоялась 13 июля в Лондоне, пишет iz.ru.
Матч завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 в пользу Синнера. Таким образом итальянский теннисист прервал победную серию Алькараса из 24 матчей.
Игра длилась 3 часа 6 минут. Синнер восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.
Как сообщается, 23-летний спортсмен из Италии впервые в карьере выиграл Уимблдон. Его соперник Алькарас до этого два года становился победителем этого турнира, а также одержал пять побед на "Больших шлемах".