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Смольский занял третье место в спринте на первом этапе Кубка России по биатлону

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Фото: НОК

Белорусский биатлонист Антон Смольский стал третьим в первой гонке стартового этапа розыгрыша Кубка России по биатлону сезона-2024/25, пишет БЕЛТА.

Программу соревнований в Ханты-Мансийске открыла мужская спринтерская гонка на 10 км. Лидер команды Беларуси ушел на дистанцию в первой стартовой группе, допустил один промах на огневых рубежах и на момент своего прихода на финиш имел лучшее время. Спустя несколько минут результат белоруса превзошел Александр Логинов из команды Тюменской области, а вскоре обоих подвинул представитель Новосибирска Даниил Серохвостов, для которого эта победа стала третьей подряд с учетом этапов Кубка Содружества. Таким образом, Смольский занял третье место с проигрышем в 36 секунд.

Участниками цветочной церемонии стали еще два наших спортсмена: Максим Воробей отстрелялся без ошибок и стал пятым, Иван Тулатин сходил на один штрафной круг и расположился шестым. Кроме того, Дмитрий Лазовский замкнул десятку сильнейших, Павел Белько показал 18-й результат, Илья Авсеенко - 22-й, Никита Лобастов - 34-й среди 84 спортсменов. В 12:00 по минскому времени медали в спринте начнут разыгрывать девушки, в стартовом протоколе 62 биатлонистки, в том числе 8 белорусок.

биатлонАнтон СмольскийХанты-Мансийск

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