Смольский занял третье место в спринте на первом этапе Кубка России по биатлону

Фото: НОК

Белорусский биатлонист Антон Смольский стал третьим в первой гонке стартового этапа розыгрыша Кубка России по биатлону сезона-2024/25, пишет БЕЛТА.

Программу соревнований в Ханты-Мансийске открыла мужская спринтерская гонка на 10 км. Лидер команды Беларуси ушел на дистанцию в первой стартовой группе, допустил один промах на огневых рубежах и на момент своего прихода на финиш имел лучшее время. Спустя несколько минут результат белоруса превзошел Александр Логинов из команды Тюменской области, а вскоре обоих подвинул представитель Новосибирска Даниил Серохвостов, для которого эта победа стала третьей подряд с учетом этапов Кубка Содружества. Таким образом, Смольский занял третье место с проигрышем в 36 секунд.