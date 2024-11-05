3.29 RUB
3.60 USD
3.79 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоРегионыЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Смольский занял третье место в спринте на первом этапе Кубка России по биатлону
Белорусский биатлонист Антон Смольский стал третьим в первой гонке стартового этапа розыгрыша Кубка России по биатлону сезона-2024/25, пишет БЕЛТА.
Программу соревнований в Ханты-Мансийске открыла мужская спринтерская гонка на 10 км. Лидер команды Беларуси ушел на дистанцию в первой стартовой группе, допустил один промах на огневых рубежах и на момент своего прихода на финиш имел лучшее время. Спустя несколько минут результат белоруса превзошел Александр Логинов из команды Тюменской области, а вскоре обоих подвинул представитель Новосибирска Даниил Серохвостов, для которого эта победа стала третьей подряд с учетом этапов Кубка Содружества. Таким образом, Смольский занял третье место с проигрышем в 36 секунд.
Участниками цветочной церемонии стали еще два наших спортсмена: Максим Воробей отстрелялся без ошибок и стал пятым, Иван Тулатин сходил на один штрафной круг и расположился шестым. Кроме того, Дмитрий Лазовский замкнул десятку сильнейших, Павел Белько показал 18-й результат, Илья Авсеенко - 22-й, Никита Лобастов - 34-й среди 84 спортсменов. В 12:00 по минскому времени медали в спринте начнут разыгрывать девушки, в стартовом протоколе 62 биатлонистки, в том числе 8 белорусок.
Президент
Все
Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в углублении диалога с Палестиной
Лукашенко: Мы непростительно долго раскачиваемся, чтобы создать альтернативные правовые механизмы
Президент Беларуси: Российский "Орешник" оказал сильное воздействие на мировое сообщество
Лукашенко выступил с инициативой создания механизма контроля над новым смертоносным оружием
Политика
Все
Общество
Все
Новое крыло: в БСЖ создали Объединенную организацию субъектов предпринимательской деятельности
С начала 2024 года в Беларусь въехали более 124 тыс. граждан Украины
В Беларуси ночью 30 ноября могут быть проблемы в работе банковских карточек
Первые в мире: российские парашютисты покинули самолет из стратосферы
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Толочинском районе произошло ДТП - погибли мать с сыном
Деньги без присмотра, ключ в мусорном баке - два брата решили сорвать куш и ограбили офис в Минске
2 брата погибли на пожаре из-за курения, гусю помогли выбраться из заледенелого пруда - обзор ЧП
Водитель слетел с трассы, шофер спас собаку, но не уберег себя - обзор ДТП