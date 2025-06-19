Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира WTA-500 в Берлине

В матче 1/8 финала первая ракетка планеты победила представительницу Швейцарии Ребеку Масарову, которая занимает 112-е место в мировом рейтинге, - 6:2, 7:6. Эта встреча началась вчера вечером, но после первой партии была остановлена и доигрывалась сегодня. В четвертьфинале соперницей белоруски будет победительница матча между представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (11-й номер мирового рейтинга) и чешской теннисисткой Катериной Синяковой (74).