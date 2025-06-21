Соболенко проиграла чешской теннисистке Маркете Вондроушовой

Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко не смогла выйти в финал турнира категории WTA-500 в Берлине, призовой фонд которого составляет 921 тыс. евро, информирует БЕЛТА.

В субботу, 21 июня, в полуфинальном поединке первая ракетка планеты неожиданно проиграла чешской теннисистке Маркете Вондроушовой (164-й номер мирового рейтинга) - 2:6, 4:6.

Днем ранее в четвертьфинале Соболенко одолела в трехсетовом поединке представительницу Казахстана Елену Рыбакину (11) - 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (8:6), а в 1/8 финала Арина Соболенко победила швейцарскую теннисистку Ребеку Масарову (112) - 6:2, 7:6 (8:6).

Во втором полуфинальном матче китаянка Синьюй Ван (49) будет соперничать с россиянкой Людмилой Самсоновой (20).