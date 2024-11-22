Соболенко вышла в 1/16 финала турнира Australian Open

Первая ракетка мира в двух сетах со счетом 6:3, 7:5 переиграла 54-ю в мировом рейтинге Джессику Бусас Манейро.

Во второй партии Соболенко отыгралась со счетом 2:5. На выход в третий круг нашей теннисистке понадобилось чуть более полутора часов. Победа для Арины стала 16-й подряд на Australian Open.