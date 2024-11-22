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Соболенко вышла в 1/16 финала турнира Australian Open
Арина Соболенко вышла в третий круг первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open.
Первая ракетка мира в двух сетах со счетом 6:3, 7:5 переиграла 54-ю в мировом рейтинге Джессику Бусас Манейро.
Во второй партии Соболенко отыгралась со счетом 2:5. На выход в третий круг нашей теннисистке понадобилось чуть более полутора часов. Победа для Арины стала 16-й подряд на Australian Open.
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