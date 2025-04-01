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София Штыхецкая одержала победу в многоборье у юниорок на турнире "Легенды гимнастики"
Белорусские спортсмены завоевали восемь наград в первый день международного турнира по спортивной гимнастике "Легенды гимнастики", который проходит в "Стайках", сообщила БЕЛТА.
Участие в соревнованиях принимают около 100 спортсменов из Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана. Вечером понедельника девушки разыграли медали в многоборье, программы на четырех снарядах показали 43 гимнастки в двух возрастных категориях. Бронзовую медаль среди сениорок завоевала белоруска Ульяна Кузьменкова, набравшая 49,933 балла. Первое и второе место заняли россиянки Людмила Рощина и Анна Калмыкова. У юниорок убедительную победу одержала белоруска София Штыхецкая (51,450), которая опередила ставшую второй соотечественницу Веру Садырбаеву более чем на четыре балла.
Кроме того, в командном первенстве Кузьменкова, Штыхецкая и Садырбаева вместе с подругами по сборной Кирой Магаревич и Еленой Титовец стали серебряными призерами, уступив только россиянкам. Ранее в понедельник бронзу в многоборье у мужчин взял наш Олег Тесельский; Гордей Передереев и Арсений Баклага выиграли серебро и бронзу у юниоров, а белорусский квинтет расположился вторым в командном первенстве. 2 и 3 апреля на турнире "Легенды гимнастики" в "Стайках" состоятся финалы в отдельных видах, за награды поборются 28 представителей нашей команды.