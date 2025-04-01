София Штыхецкая одержала победу в многоборье у юниорок на турнире "Легенды гимнастики"

Белорусские спортсмены завоевали восемь наград в первый день международного турнира по спортивной гимнастике "Легенды гимнастики", который проходит в "Стайках", сообщила БЕЛТА.

Участие в соревнованиях принимают около 100 спортсменов из Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана. Вечером понедельника девушки разыграли медали в многоборье, программы на четырех снарядах показали 43 гимнастки в двух возрастных категориях. Бронзовую медаль среди сениорок завоевала белоруска Ульяна Кузьменкова, набравшая 49,933 балла. Первое и второе место заняли россиянки Людмила Рощина и Анна Калмыкова. У юниорок убедительную победу одержала белоруска София Штыхецкая (51,450), которая опередила ставшую второй соотечественницу Веру Садырбаеву более чем на четыре балла.