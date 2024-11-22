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Соревнования по биатлону на Кубке России в Рязани продолжатся гонками преследования
Автор:Андрей Козлов
Биатлонные соревнования на Кубке России в Рязани продолжатся 11 января гонками преследования. Их в прямом эфире покажет канал "Беларусь 5".
Дмитрий Лазовский, один из лидеров сборной Беларуси, в спринтерской гонке, которая состоялась в пятницу, 10 января, показал стрельбу экстра-класса, закрыл все 10 мишеней на двух рубежах и пролетел дистанцию. В итоге заслуженное первое место.
"В целом интересная гонка по два круга, с ребятами пересекаешься по дистанции. Ожидал, что будет медленнее, гонка тяжелее, но лично я пробежал большую часть дистанции в данных условиях в комфортном состоянии", - поделился впечатлениями победитель.
Максим Воробей также был безупречен на огневых рубежах и остановился в шаге от подиума. У него 4-е место. Илья Авсеенко стал 13-м, Антон Смольский в итоговом протоколе разместился на 15-й позиции. Антон Белько расположился на 26-м месте. Иван Тулатин и Никита Лобастов завершили гонку в четвертом десятке. Но сегодня все смогут в пасьюте свои позиции улучшить, как и девушки.
Сразу три белорусские биатлонистки вошли в топ-10 по итогам спринта. Динара Смольская стала 7-й, Ирина Шклеина 8-й, на 10-й позиции финишировала Анна Сола. Победу же праздновала россиянка Полина Плюснина.
Суббота - день гонок преследования. В 11:00 старт мужских соревнований. В 14:00 - женских. В прямом эфире соревнования в Рязани в полном объеме покажет телеканал "Беларусь 5".
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