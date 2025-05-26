"Спорт для всех" в новом формате: масштабное открытие проекта состоится в Минске 1 июня

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С 2021 года Президентский спортивный клуб реализует уникальную инициативу - "Спорт для всех". Цель проекта - сделать спорт доступным для каждого белоруса. За время проекта в регионах появилось 115 современных многофункциональных спортивных комплексов.

В год своего 20-летия Президентский спортивный клуб при поддержке Минского горисполкома расширяет формат проекта "Спорт для всех". Каждые выходные лета на пяти площадках Минска будут организованы бесплатные тренировки и соревнования, принять участие в которых может абсолютно любой вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки. Йога или зумба, баскетбол или настольный теннис, шахматы или волейбол - каждый выберет занятие по душе из более чем 15 активностей на каждой из площадок проекта.

1 июня в 12:00 в парке 50-летия Великого Октября пройдет необычная церемония открытия масштабной инициативы.

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Что ждет гостей открытия проекта?

В 11:00 стартует забег - знакомство со спортивными локациями в сопровождении звездного тренера Алины Талай, затем состоится большой танцевальный флешмоб.

Организаторы подготовили для посетителей парка более 20 бесплатных тренировок, квесты, детско-семейный забег "Детство на старте", полосу препятствий и многое другое, что заинтересует детей и взрослых. Здесь же состоится розыгрыш 20 велосипедов - в честь 20-летия Президентского спортивного клуба.

В 12:00 начнут работу и остальные площадки проекта - в парке экстремальных видов спорта, парке имени Уго Чавеса, на пляже № 4 Цнянского водохранища и на пляже "Дрозды-2". На каждой из этих локаций посетители также смогут выиграть велосипед, сообщают организаторы.

Благодаря проекту "Спорт для всех" каждый сможет попробовать новые виды активности, завести новых друзей и сделать спорт частью своей жизни - бесплатно и без ограничений.

Организаторы призывают не упустить возможность зарегистрироваться для участия в проекте на сайте спортдлявсех.бел и начать заниматься уже в первый день лета.

Это лето в Минске будет незабываемым!

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