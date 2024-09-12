"Спортивный доктор" - 10 октября смотрите фильм, посвященный 10-летию РНПЦ спорта

В октябре самое узнаваемое медицинское учреждение для белорусского спорта - Республиканский научно-практический центр - празднует свое 10-летие.

За это время РНПЦ спорта твердо закрепил за собой статус основного в сфере медицинского и научно-методического обеспечения подготовки спортсменов национальных, сборных команд и спортивного резерва. За ним закреплено порядка 35 тысяч пациентов, работают уникальные лаборатории, развитие центра не стоит на месте.

РНПЦ спорта за свой достаточно еще короткий век уже отличилось и на мировой арене: чего только стоит работа в разгар пандемии коронавируса, когда тренировочный процесс не останавливался, как и чемпионат Беларуси по футболу.

А еще были II Европейские игры и Игры стран СНГ, чье медицинское сопровождение блестяще организовал РНПЦ спорта.