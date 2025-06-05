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Спортивно-культурный фестиваль "Вытокі" стартует в Поставах
Спортивно-культурный фестиваль "Вытокі" готов вновь громко ворваться в лето. Пятый, юбилейный сезон проекта пройдет в одном из самых красивых городов Витебщины - Поставах.
5 июня жители района смогут поучаствовать в художественном интерактиве "Старт" и совместно с командой художников расписать площадку нового многопрофильного комплекса.
Помимо этого, гости фестиваля познакомятся оригинальной местной кухней в рамках проекта "Ежа з сэнсам".