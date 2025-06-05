Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ФутболХоккейЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеАвтоспортТеннис

Спортивно-культурный фестиваль "Вытокі" стартует в Поставах

Спортивно-культурный фестиваль "Вытокі" готов вновь громко ворваться в лето. Пятый, юбилейный сезон проекта пройдет в одном из самых красивых городов Витебщины - Поставах.

5 июня жители района смогут поучаствовать в художественном интерактиве "Старт" и совместно с командой художников расписать площадку нового многопрофильного комплекса.

Помимо этого, гости фестиваля познакомятся оригинальной местной кухней в рамках проекта "Ежа з сэнсам".

ВытокіПоставыфестиваль