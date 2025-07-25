Спринтер Жигар установил рекорд Беларуси 37-летней давности на дистанции 200 м

Белорусский спортсмен Никита Жигар побил рекорд Беларуси на дистанции 200 м, который был установлен 37 лет назад, сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Белорусской федерации легкой атлетики.

На проходящем в Бресте чемпионате страны Жигар стал обладателем золотой медали на 200-метровке, пробежав дистанцию за 20,40 сек. 22-летний спортсмен побил национальный рекорд, который был установлен Александром Старовойтовым в 1988 году (20,63 сек.).

"Очень доволен. Все лето пытался это сделать, был близок, но не получалось. Вчера допустил ошибку на стометровке, поэтому настрой на сегодня был максимальный, не хотел отдавать ничего. Большое спасибо моей семье, а также тренерам за проделанную работу, они всегда рядом со мной, как вторые родители", - сказал Жигар после забега.