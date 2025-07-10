Сразу три победы. Белорусские клубы успешно стартовали в квалификации Лиги конференций

Вояж в Ереван для гродненского "Немана" удался. Первый тайм закончился со счетом 0:0, а второй даже в принципе начался с драматичного момента. Павел Савицкий не реализовал пенальти, но буквально через минуту Антон Сучков забил гол, а спустя пять минут Павел Савицкий реабилитировался за незабитый пенальти и сделал счет 2:0. Хозяевам удалось один мяч отквитать, но все-таки "Неман" выстоял и победил в этом поединке.

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"Еще раз хочу извиниться перед болельщиками, перед теми, кого заставил понервничать, но слава богу исправился", - отметил полузащитник ФК "Неман" Павел Савицкий.

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"Вторым таймом, может быть, я доволен больше, чем первым. Если бы мы ехали в Ереван и нам сказали перед игрой, что мы выиграем 2:1, мы бы были довольны. Так, как складывалась игра во втором тайме, мы могли забить, наверное, на гол или на два больше. Поэтому в принципе нет повода для огорчения. В нашем противостоянии еще ничего не решено. Закончилась игра. По сумме двух игр по сути закончился первый тайм. Мы рады, что удалось добиться положительного результата, победить. Но все решится в ответном матче в Венгрии", - прокомментировал игру главный тренер ФК "Неман" Игорь Ковалевич.