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Стартовал весенний этап чемпионата Беларуси по эндуро

Вблизи деревни Карповцы Волковыского района стартовал весенний этап чемпионата Беларуси по эндуро. Это место известно, как белорусские Мальдивы - ландшафт завораживает, а упорство и настойчивость участников турнира поражают болельщиков. 

Почти 470 любителей езды на мотоциклах по бездорожью принимают участие в  чемпионате. География участников простирается от Геленджика и Петрозаводска до Пинска, Санкт-Петербурга, Москвы и не только.

Стартовал чемпионат прологом. Это своеобразная квалификация, в которой приняли участие представители четырех классов, в том числе и профессионалы. Победителем пролога стал знаменитый не только в Беларуси гонщик Артем Кунцевич.

В субботу рев моторов мотоциклов под Волковыском будет слышен весь день. На трассу в своих классах выедут в том числе и девушки. Победители в каждой категории определятся в воскресенье, 13 апреля.

эндуро