Вблизи деревни Карповцы Волковыского района стартовал весенний этап чемпионата Беларуси по эндуро. Это место известно, как белорусские Мальдивы - ландшафт завораживает, а упорство и настойчивость участников турнира поражают болельщиков.

Почти 470 любителей езды на мотоциклах по бездорожью принимают участие в чемпионате. География участников простирается от Геленджика и Петрозаводска до Пинска, Санкт-Петербурга, Москвы и не только.

Стартовал чемпионат прологом. Это своеобразная квалификация, в которой приняли участие представители четырех классов, в том числе и профессионалы. Победителем пролога стал знаменитый не только в Беларуси гонщик Артем Кунцевич.