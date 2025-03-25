Стоит ли ребенка отдавать в большой теннис, рассказал Сергей Рутенко

"Конечно же, стоит. Надо отметить, что это одни из самых дорогих видов спорта, это всегда было и есть. Я думаю, такие виды, как теннис, гольф, тот же хоккей останутся в ближайшей перспективе дорогими, потому что много амуниции, много работы, - подтвердил председатель Белорусской федерации тенниса Сергей Рутенко.

Бывший спортсмен рассказал, что теннис - дорогостоящий вид спорта, потому что много индивидуальной работы приходится делать. В стране максимально проводятся возможные мероприятия для того, чтобы привлечь как можно больше молодых специалистов, чтобы они имели возможность работать с максимальным количеством заинтересованных детей.

"Но честно, это очень сложно сделать. Представьте, на каждого ребенка в идеале плюс-минус 14-15-летний возраст нужен индивидуальный тренер, который не просто будет тренировать, а также будет с ним ездить на все те турниры, которые необходимо ребенку играть для того, чтобы расти как спортсмену и зарабатывать очки для перехода потом в профессиональный вид спорта, - рассказал Сергей Рутенко. - Поэтому еще раз подчеркну, и государство, и наш Президент, который самый ярый болельщик, большой теннис при всей той поддержке, конечно же, будет отличаться, например, от моего родного вида спорта гандбола. Туда ты приходишь, кроссовки тебе дали, майку и трусы, и ты побежал. Поэтому всегда теннис будет немножко дороже".