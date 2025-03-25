Световое шоу, LED-браслеты и трещотки для зрителей. "Динамо-Минск" готовится к старту серии с ЦСКА

Проекция на льду, световое шоу, LED-браслеты на каждом сидении и трещотки для зрителей - телеканал "Первый информационный" имеет возможность немного "заспойлерить" грядущий хоккейный матч минского "Динамо" в плей-офф Кубка Гагарина.

Большой старт для "зубров" (а также для всей Беларуси) состоится в среду, 26 марта. В 19:30 начнется серия 1/8 финала до четырех побед против московского ЦСКА. Напомним, что в регулярном сезоне КХЛ 20 аншлагов собрала "Минск-Арена", чего прежде, к слову, не бывало. Но, безусловно, две домашние игры на выбывание соберут полные трибуны.

Второй матч серии до четырех побед состоится в ближайшую пятницу, 28 марта. Затем противостояние переместится в Россию - на площадку ЦСКА. Третья и четвертая игры запланированы на 30 марта и 1 апреля.