Свыше 700 наград завоевали белорусские спортсмены в 2025 году

Белорусские спортсмены завоевали свыше 700 наград на международных соревнованиях в 2025 году. Несмотря на небывалое давление, которое уже четыре года оказывается на наших атлетов, ребята успешно представляли Беларусь на чемпионатах мира и Европы, кубках планеты и старого континента.

О достижениях белорусов на международной арене говорили в рамках коллегии Минспорта. В стране созданы все условия для занятий как любителей, так и профессионалов. В каждой области культивируется от 40 до 50 видов. Работа по развитию соответствующей инфраструктуры будет продолжена. Также министр спорта Беларуси отметил изменения, которые произошли в ведомстве.

Сергей Ковальчук, министр спорта Беларуси:

"Туризм выведен в отдельную сферу, напрямую подчиненную правительству, и это решение тоже даст новый импульс развитию туризма в Республике Беларусь. 2025-й в сфере туризма оказался самым рекордным за всю историю Беларуси по экспорту туристических услуг. Мы сегодня говорим о государственной программе на 2026-2030 годы. У нас осталось чуть больше 20 районных центров, в которых нет физкультурно-оздоровительных центров. Уже в эту программу заложено по решению главы нашего государства строительство этих физкультурно-оздоровительных центров".