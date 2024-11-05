"Время наших побед"! Столица готовится к грандиозному спортивно-развлекательному шоу, аналогов которому в стране еще не было.

Проект решено сделать социальным. Билеты в продажу поступать не будут. На событие пригласят студентов и молодежь со всей страны, а также воспитанников социальных учреждений. Организаторы обещают, что если в субботу все сложится, то подобные шоу сможет увидеть и широкая публика.

Из дисциплин будут представлены художественная гимнастика, прыжки на батуте и на акробатической дорожке, эстетическая гимнастика, танцы на колясках и многое другое. Сейчас на "Минск-Арене" активно идут репетиции.

Существуют определенные виды спорта, в которых наравне с соревновательной частью очень важным моментом остается общее впечатление публики. Например, художественная гимнастика, фигурное катание и синхронное плавание. После того как состязания завершились, начинается борьба за зрительские сердца. Атлеты участвуют в гала-шоу.

Это представление, в котором спортсмены показывают максимум своих возможностей, но при этом соблюдают художественный образ. Допустим, номер со шляпой от нашей грации Алины Горносько. Или трендовая Уэнсдей в исполнении Камилы Валиевой на льду. Но такие показы в Беларуси проходят в рамках одного турнира по одному виду спорта.

Когда-то было иначе. В нашей стране в конце 90-х/начале 2000-х проводились шоу звезд мировой гимнастики. Площадкой событий оставался столичный Дворец спорта. Тогда в Минск приезжали лидеры в своих дисциплинах и при аншлаге на трибунах демонстрировали высший класс.

Олимпийская чемпионка из России Алина Кабаева в марте привезла в Беларусь детский благотворительный фестиваль художественной гимнастики "Алина". На событии присутствовал глава государства. И Александр Лукашенко предложил возродить у нас подобный зрелищный формат представлений, где спорт тесно переплетен с искусством. А недавно на "Дожинках" Президент даже проанонсировал грядущее шоу.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"У нас уборка урожая, а у наших творческих людей тоже сейчас уборка. Вы должны продемонстрировать то, что умеете. Таких мероприятий будет много. Спортсмены готовят подобные мероприятия".

В эти дни по всей стране проходит масштабный "Марафон единства". Но ведь спорт - это большая объединяющая сила.

Мы болеем за атлетов всей душой и сердцем вместе. И самое главное - белорусам есть кем гордиться.

Факт В эту субботу, 7 декабря, "Минск-Арена" покажет звезд в уникальном шоу "Время наших побед".

Ксения Санкович, генеральный секретарь НОК Беларуси:

"Время побед - это здесь и сейчас. И не надо ждать какого-то лучшего момента, лучшее время, чтобы начать действовать, любить, созидать, вдохновлять. Лучшие в мире гимнастки, лучшие в мире батутистки, шикарные акробаты и другие спортсмены выступят в "Арене" в субботу и подарят праздник людям. И самое главное - это популяризация спорта".

Шоу полностью подготовили белорусы. Вместе с артистами выступят двукратный олимпийский чемпион Иван Литвинович, а также призеры летних Игр Виолетта Бордиловская и Алина Горносько. Приедут грации из двух знаменитых гимнастических школ - Ирины Винер и Алины Кабаевой. А еще ансамбль акробатического искусства из Китая. Итого задействовано около 400 атлетов и 700 человек в совокупности.

Елена Лобач, художественный руководитель спортивно-развлекательного шоу "Время наших побед":

"Все номера и костюмы новые. Специально разработанный сценический концепт, специально написана музыка. 7 декабря зритель увидит впервые".

Сейчас проходят финальные репетиции. Все секреты организаторы, конечно, не раскрывают. Спойлер - уникальных фишек будет много. Всего нас ожидает 12 номеров.

Алина Горносько, бронзовый призер Олимпийских игр - 2020 по художественной гимнастике:

"Очень трепетно и волнительно. Огромное количество талантливых хореографов, спортсменов, титулованных артистов будет здесь присутствовать. Проект такого масштаба страна еще не видела".