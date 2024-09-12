Мамы могут! Белорусские спортсменки рассказали о своем материнстве

14 октября Беларусь отметит День матери. Упорство и характер - с одной стороны, внимание и любовь к близким - с другой. Это всегда отличает белорусских спортсменок-матерей, ведь многие после рождения ребенка возвращаются в спортивные залы и добиваются внушительного результата.

О том, каково это - быть одновременно и мамой, и спортсменкой высокого класса, в "Главном эфире" расскажут белорусские титулованные чемпионки. Они чувствуют поддержку близких и государства, и это помогает им отстаивать честь клубов и страны на международной арене. И при этом именно спорт позволяет спортсменкам в сложные моменты переключить свое внимание.