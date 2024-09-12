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Мамы могут! Белорусские спортсменки рассказали о своем материнстве

14 октября Беларусь отметит День матери. Упорство и характер - с одной стороны, внимание и любовь к близким - с другой. Это всегда отличает белорусских спортсменок-матерей, ведь многие после рождения ребенка возвращаются в спортивные залы и добиваются внушительного результата.

О том, каково это - быть одновременно и мамой, и спортсменкой высокого класса, в "Главном эфире" расскажут белорусские титулованные чемпионки. Они чувствуют поддержку близких и государства, и это помогает им отстаивать честь клубов и страны на международной арене. И при этом именно спорт позволяет  спортсменкам в сложные моменты переключить свое внимание.

Сюжет о белорусских спортсменках, которые в активной игровой карьере становятся мамами, об их опыте и взглядах смотрите в воскресенье, 13 октября, в "Главном эфире".

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