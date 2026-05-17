Титулованная самбистка Светлана Тимошенко помогает детям через спорт выбрать правильный путь

О таких людях обычно говорят - человек с большим сердцем и профессионал до мозга костей. Титулованная статусная спортсменка, четырехкратная чемпионка мира по самбо Светлана Тимошенко сегодня работает с национальной командой по дзюдо, но всем сердцем принадлежит еще одной сборной.

Это команда мальчишек и девчонок благотворительного проекта Президентского спортивного клуба и Министерства внутренних дел Беларуси "Смелый шаг", куда некогда сильнейшая самбистка мира, будучи еще действующей спортсменкой, говоря простыми словами, напросилась.

"Самбо - это вообще в принципе моя жизнь. В большом спорте, в самбо в том числе, уже более 25 лет", - сказала четырехкратная чемпионка мира по самбо Светлана Тимошенко.

Любители белорусского спорта знают Светлану Тимошенко в первую очередь как самбистку мирового уровня - четырехкратную чемпионку планеты. Знатоки помнят о бронзовых наградах континентальных турниров, но по дзюдо. Пример этой спортсменки ярче всего демонстрирует успешную спортивную миграцию.

Светлана Тимошенко news.by

Светлана Тимошенко:

"Сейчас сложнее дзюдоисту и самбисту бороться, потому что правила поменялись, дзюдо поменялось, самбо осталось тем же самбо. А вот в дзюдо произошли некоторые изменения. Все возможно. Вопрос желания".

Но кажется, что некоторые свои медали Светлана выигрывала не благодаря, а вопреки, за счет воли, характера и упорства. После декретного отпуска в то время лидера нашего женского дзюдо почему-то посчитали старой - 27 лет же. И Светлана сосредоточилась исключительно на самбо. К своему первому мировому золоту шла постепенно. Четырежды бронзовый призер планетарных форумов на высшую ступень пьедестала почета она взошла в 2015-м в Касабланке.

Светлана Тимошенко:

"2021 год. Под занавес спортивной карьеры, когда в тебя никто не верит от слова "совсем", кроме твоих родных и очень близких людей, прошла первая сложная схватка с постоянной моей соперницей Марией Оряшковой. У нас всегда "качели" происходили. Мне пришлось доказать и еще раз подтвердить, что я не просто была лидером мирового самбо и четырехкратной чемпионкой мира. И вот в четвертый раз в 2021 году я его выиграла, пройдя просто на одном дыхании. Такая запоминающаяся жирная точка (в карьере - прим. ред.)".

Светлана Тимошенко news.by

На следующий год Тимошенко выиграла мировое серебро, а еще через год стала второй на Играх стран СНГ. Уже в то время Светлана тренировалась сама, тренируя детей.

Светлана Тимошенко:

"Это было все от души. Я наблюдала за представителями таиландского бокса, по которому проект реализовывался уже на протяжении двух лет. И мне захотелось что-то такое попробовать для самбо. Благодаря Дмитрию Шакуте мы пришли в Президентский спортивный клуб, рассказали свои мысли. Нас поддержали, дали шанс самбистам работать с детьми, работать по проекту, помогать этим детям".

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

"Буквально с момента знакомства я попал в капкан целеустремленного человека, который загорелся идеей полного вовлечения самой себя в проект для того, чтобы большему количеству детей помочь выйти из какой-то сложной жизненной ситуации, да и не только из жизненной ситуации. Просто научить, где-то подсказать. О профессиональных качествах Светланы... Я в первую очередь хочу ее поблагодарить за то, как она тепло, со всем сердцем относится к детям".

Екатерина Денисенко, мама участника проекта "Смелый шаг":

"Я узнала, что она настолько титулованный человек и весьма известный. Посмотрела со стороны, сразу нашла общий язык с моим сыном. Она весьма разносторонний человек, который найдет подход к любому ребенку. В этом я уверена абсолютно".

Светлана Тимошенко:

"Для меня этот проект - это отдушина. Я люблю детей, я люблю самбо, я люблю спорт, я люблю горящие глаза родителей, когда, приходя на тренировку и видя результат своих детей, они высказывают слова благодарности".

Светлана Тимошенко news.by

Если "Смелый шаг" - для души, то должность старшего тренера сборной по дзюдо - работа на самый высокий спортивный результат. К своим подопечным вне зависимости от возраста и титулов Светлана относится одинаково тепло.

Светлана Тимошенко:

"Если ранее это были более похожие виды спорта, то сейчас дзюдо отличается от самбо. Но основа борьбы самбо и дзюдо осталась одинаковой. Поэтому сейчас с приходом нового руководства мы нашли консенсус, взаимопонимание, мы начали дружить, мы начали проводить совместные сборы, мы начали помогать друг другу. И я думаю, что такое сотрудничество даст свои плоды. Самбо продолжит свои большие медальные успехи, а дзюдо вернется к тому дзюдо, которое у нас было когда-то. Мы надеемся, что у нас тоже будут результаты на Олимпийских играх. Мы помним свою историю, помним Игоря Макарова, Анатолия Ларюкова, даже меня помним. Поэтому очень надеюсь, что это сотрудничество все-таки даст свои плоды, у нас все будет хорошо".

Благодаря чему таких успехов удалось добиться самой Светлане, хорошо знает ее сын Владислав.

Владислав Борбат, сын Светланы Тимошенко news.by

Владислав Борбат, сын Светланы Тимошенко:

"Дисциплина, каждый день тренировки. Как она мне рассказывала, она даже уроки делала в автобусе. После школы она сразу же собиралась на тренировку и ехала на другой конец города".

В форме парень себя тоже держит, но в профессиональный спорт не пошел. Как шутит сама мама, двое спортсменов в семье - это сложно. Но за будущее своего сына не беспокоится. В семье четко прописано - мужчина должен отслужить в армии.