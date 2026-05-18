"Торпедо-БЕЛАЗ" и "Витебск" сыграли вничью в 8-м туре чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге

Позади 8-й тур чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге. Интриг и напряженных моментов хватает. Так, в Жодино встречались "Торпедо-БЕЛАЗ" и "Витебск" - команды из середины турнирной таблицы, которым как воздух нужны положительные эмоции, а значит - победа.

В этом сезоне "Торпедо-БЕЛАЗ" и "Витебск" не делают никаких громких заявлений: команды идут от игры к игре, что отражается и в диспозиции клуба в турнирной таблице: ФК "Торпедо-БЕЛАЗ" - 9-й, "Витебск" - на 10-й позиции.

У обоих равное количество баллов - по 9, то есть эта встреча может разрешить одну локальную интригу: получится ли у кого-то из оппонентов совершить небольшое движение вверх в общем зачете Высшей лиги?

В первом тайме команды действовали аккуратно: много борьбы, мало конструктива впереди. И все-таки на гол наиграли: Протасов из ФК "Витебск" забил.

Достучался до своих игроков футболист "Торпедо-БЕЛАЗ" Дмитрий Ленцевич: на 51-й минуте мяч попадает на этот раз в ворота Витебска.

Дальше без голов: 1:1 - ничья. В таблице автозаводцы - 9-й, "Витебск" - 10-й, то есть остались при своих.

Сергей Гуренко, главный тренер ФК "Витебск":

"Мне кажется, болельщикам игра понравилась, потому что были атаки на одни ворота и на другие. Старались команды играть быстро: переходили из обороны в атаку. Были моменты, как у нас, так и у соперников, поэтому я считаю, что счет на табло закономерен, раз он есть".

После сыгранных матчей 8-го тура в турнирной таблице лидирует МЛ "Витебск", дальше идут "Минск" и столичное "Динамо". БАТЭ, "Барановичи" и "Нафтан" - три худшие команды.