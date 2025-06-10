Товарищеский матч сборных Беларуси и России по футболу пройдет в Минске

Товарищеский матч Беларуси и России состоится 10 июня на Национальном футбольном стадионе. Это громкое спортивное событие, на матче ожидается аншлаг.

Спустя чуть больше года Беларусь вновь принимает Россию. В прошлый раз соперники встречались на минском стадионе "Динамо", и тогда получился настоящий праздник футбола.

В этот раз команда сыграет на новом Национальном футбольном стадионе, который открылся 7 июня. Его масштаб и красота впечатляют.

В какой форме команды подходят к противостоянию?

Игроки сборной Беларуси и России накануне опробовали газон Национального футбольного стадиона. В составе нашей команды в основном представители местного чемпионата, есть футболисты, которые играют в Казахстане, РПЛ и ФНЛ.

Дмитрий Прищепа, защитник сборной Беларуси по футболу:

"Поле идеальное, хорошего качества. Все заряжены, атмосфера топовая, поэтому все в предвкушении матча".

Наши парни успели уже провести один спарринг, они уверенно разобрались с Казахстаном - 4:1. Россияне сыграли вничью с Нигерией - 1:1. Вне заявки гостей голкипер ПСЖ Матвей Сафонов, нападющий "Зенита" Максим Глушенков.

Валерий Карпин, главный тренер сборной России по футболу:

"Задача у нас, естественно, выиграть. Хочется всегда любому спортсмену, любому футболисту сказать: кровь из носа нам только надо выиграть, мы только об этом думаем. Состав будет полностью отличаться от состава в матче с Нигерией. Задача - посмотреть и на других игроков".

Игра пройдет на Национальном футбольном стадионе. Трибуны вмещают 33 тыс. человек. Интерес к поединку со стороны экспертов и зрителей запредельный.