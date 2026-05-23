Тремя матчами 24 мая завершится девятый тур чемпионата Беларуси по футболу. Программа игрового дня начнется в Мозыре, где местная "Славия" примет БАТЭ. В активе хозяев пока 10 очков, и это одиннадцатая строчка в турнирной таблице.



А вот борисовчане 14-е на позиции стыковых встреч. Какой из клубов сможет подняться выше, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5", начало в 13:55. Следом "Барановичи" примут "Неман", а минское "Динамо" и "Днепр" закроют программу тура.