Тренер "Локомотива" Вячеслав Гусов привез Кубок Гагарина в Минск

Кубок Гагарина - почти 20 кг серебра и гравировка имен всех чемпионов. Главный хоккейный трофей Старого континента можно было увидеть в Минске 12 июня. На этот раз заветную чашу в Беларусь привез тренер-аналитик ярославского "Локомотива" Вячеслав Гусов.

В КХЛ существует добрая традиция - каждый победитель турнира может на один день привезти приз в родной город.

Титул был выставлен на "Олимпик-Арене". На встречу пришло много поклонников этого вида спорта. Любой желающий мог сфотографироваться с тренером и Кубком, а также получить чемпионскую автограф-карту.

Вячеслав Гусов, тренер-аналитик ХК "Локомотив" (Ярославль):

"Карточек было очень много, я столько никогда не подписывал. Для меня было сюрпризом, что Кубок является таким трофеем для Минска и Беларуси в целом. Люди стояли даже на улице, чтобы увидеть его. Никогда не сдавайтесь и верьте, что вы сможете победить"

Минчане рассказывают, что у них сезон прошел под знаком хоккея. Они ожидают успешных результатов в следующем году.