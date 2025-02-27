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Три белоруски пробились в финал первого этапа Кубка мира по современному пятиборью в Каире
Три белорусские спортсменки стали финалистками первого этапа Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Каире (Египет), пишет БЕЛТА.
27 февраля в Каире состоялись полуфиналы личного турнира у женщин. Участницами данной стадии стали 33 девушки, разделенные на два пула. Из каждой группы дальше прошли по девять сильнейших спортсменок. В первом полуфинале наша Виолетта Гуреева показала четвертый результат, ее соотечественница Мира Бурая заняла 13-е место и завершила выступления. Во втором полуфинале лидер нашей команды и вице-чемпионка прошлого сезона Кубка мира Мария Гнедчик финишировала второй, вслед за ней расположилась подруга по команде Анастасия Малашенока.
Женский финал на первом этапе Кубка мира по современному пятиборью с участием трех белорусок пройдет 1 марта днем. 28 февраля в полуфинальных соревнованиях выступят мужчины, в стартовом протоколе четверо наших парней - Евгений Орел, Владислав Березовик, Максим Марук и Владислав Мелкозеров. Также накануне квалификацию прошел Владислав Островский, но он остался вне заявки на полуфинал из-за лимита в четыре спортсмена от одной страны.