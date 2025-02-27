Три белоруски пробились в финал первого этапа Кубка мира по современному пятиборью в Каире

27 февраля в Каире состоялись полуфиналы личного турнира у женщин. Участницами данной стадии стали 33 девушки, разделенные на два пула. Из каждой группы дальше прошли по девять сильнейших спортсменок. В первом полуфинале наша Виолетта Гуреева показала четвертый результат, ее соотечественница Мира Бурая заняла 13-е место и завершила выступления. Во втором полуфинале лидер нашей команды и вице-чемпионка прошлого сезона Кубка мира Мария Гнедчик финишировала второй, вслед за ней расположилась подруга по команде Анастасия Малашенока.