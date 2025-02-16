Триумф белорусских фристайлистов на Кубке чемпионов в Подолино. Во второй день соревнований, который включал в себя индивидуальные прыжки, весь пьедестал среди девушек остался за нашими спортсменками. В очередной раз высокую готовность и уверенность в себе показала олимпийская чемпионка Анна Гуськова, которая выиграла золото турнира. Серебро досталось ее тезке Анне Деруго, а бронза ушла в руки Анастасии Андрияновой.

Но и на этом победы наших лыжных акробатов не закончились. Вслед за девушками в суперфинале выступали мужчины. Здесь конкуренцию белорусам составляли титулованные братья Буровы, для которых склон в Подолино домашний. В такой борьбе наш Макар Митрофанов сумел подняться на третью ступень пьедестала. И эта медаль стала общей пятой для сборной Беларуси на Кубке чемпионов. В первый день соревнований, напомним, наша команда взяла бронзу в смешанном турнире.

Обычно путь от центра Ярославля до лыжного стадиона Подолина занимает минут 30. Но в субботу на эту дорогу съемочной группе "Первого информационного" пришлось затратить более полутора часов. Двухкилометровая пробка состояла из желающих попасть на Кубок чемпионов. Неудивительно, Ярославскую область можно назвать малой родиной российского фристайла.

Тем временем склон жил своей активной спортивной жизнью, подбор скорости и крайние корректировки от главного тренера Михаила Курловича.

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Отличительная особенность белорусской сборной - молодая команда тренеров-практиков. Артем Башлаков работает с юниорской командой, Станислав Гладченко помогает с главной. Они еще сами не забыли то самое чувство полета и эйфорию от удачного приземления.

Станислав Гладченко, тренер сборной Беларуси по фристайлу:

"Я знаю, как работает это со стороны спортсмена, теперь я знаю, как это работает со стороны тренера. И когда ты это совмещаешь, выходит результат".

Александр Пенигин, председатель Белорусской федерации фристайла:

"Тренеры очень активно работают, я очень доволен их профессиональным отношением к делу. Мы очень компактным коллективом, но все плечо к плечу делаем свою работу и двигаем спортсменов вперед, чтобы они наращивали свое мастерство".

Удивительно, но факт. В огромной массе болельщиков ярко выделяются те, кто приехал поддержать своих почти за тысячу километров от Минска.

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Анна Гуськова, победительница и бронзовый призер Кубка чемпионов - 2025 по фристайлу:

"Это очень приятно. Прямо ощущать, что тебя приехали из Минска поддержать, это тоже, знаете, дало заряд такой эмоции".

Во фристайле высока цена ошибки. На то, чтобы выйти в финал, а после и в суперфинал, есть всего по одной попытке длительностью пару секунд.

Вынужденную паузу для белорусской и российской сборных на мировой арене (она все еще продолжается) в нашей команде решили использовать на максимум, не забывая вырастить перспективную молодежь. К счастью, придать мотивации и быть наглядным примером в команде есть кому.

Анна Гуськова, победительница и бронзовый призер Кубка чемпионов - 2025 по фристайлу:

"Состав все равно добавляется, обновляется, поэтому очень много было потенциально классных ребят, которые хорошая замена поколения".

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Первыми за медальные разборки включились девушки. В том, что белоруски будут на пьедестале, мало кто сомневался. Квалификация показала: наши девчонки сегодня в ударе. Но историческим можно назвать тот факт, что весь пьедестал остался за белорусками. Анна Гуськова выиграла золото, серебро у еще одной Ани Деруго, которой совсем немного по баллам уступила обладательница бронзы Анастасия Андриянова.

Анна Деруго, серебряный призер Кубка чемпионов - 2025 по фристайлу:

"Всегда можно делать лучше, всегда можно совершенствоваться, всегда можно стремиться к чему-то и расти. Поэтому даже неважно, хороший прыжок или плохой прыжок, всегда можно выше, можно лучше. Эмоции… Сложно, потому что достаточно было сегодня холодно, но мы все большие молодцы, мы справились".

Анастасия Андриянова, бронзовый призер Кубка чемпионов - 2025 по фристайлу:

"Вчера у нас были командные соревнования, я очень боялась подвести команду, поэтому моя программа была не самой сложной. Сегодня я уже боролась за себя и сделала все самое сложное, что я умею на данный момент на снегу".

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У мужчин конкуренция как никогда была обострена, тем ценнее бронза Макара Митрофанова. И это пятая медаль для нашей сборной на Кубке чемпионов 2025 года. Еще одну бронзу они взяли в смешанном турнире.

Михаил Курлович, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:

"Мы, конечно, сделали очень серьезную тактическую работу. Нам погода внесла очень большие коррективы по этому сезону. Даже несмотря на то что находились в Ярославле, здесь тоже было не все так просто. Планировали одну схему, пришлось прибегнуть уже к другой. Поэтому результат потрясающий. Ребята выложились на максимум. Девочки все молодцы, полный подиум. И Макар сегодня сделал тоже работу за мужчину. Нарисовал потрясающий прыжок в воздухе, классно его реализовал. Поэтому мы довольны".

Кубок чемпионов в Ярославле стал для нашей сборной вторым стартом в сезоне. И буквально на самом турнире поступила информация, что наши парни и девчонки выступят на финале Кубка и чемпионате России здесь же в Подолино.

Денис Салтыков, министр спорта и молодежной политики Ярославской области России: