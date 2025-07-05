Турнир по торфяному футболу посвятили 80-летию Великой Победы

На торфяных полях Пуховичского района сегодня кипели страсти - там играли в футбол. Уже 7-й турнир по торфяному футболу в этом году посвящен 80-летию Великой Победы, а главными организаторами по традиции выступили Белтопгаз при поддержке Министерства энергетики Беларуси. В этом году торфяной футбол собрал 29 команд. У турнира уже статус международного. Приезжают команды из России, принимают участие в основном дружины предприятий торфяной промышленности.

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:

"Футбол - это одна из самых массовых игр на планете Земля. И, конечно, выбирая, каким бы спортом на базе торфа можно заниматься, конечно, мы сделали выбор в сторону футбола. Для нас это способ привлечь внимание к торфу как к виду ресурсов в Республике Беларусь и придать ему ценность".

Торфяной футбол news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4aaf7df8-a001-43a4-be9b-51b9a92acd7f/conversions/67e10494-bbdb-453b-9489-3af8581261ef-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4aaf7df8-a001-43a4-be9b-51b9a92acd7f/conversions/67e10494-bbdb-453b-9489-3af8581261ef-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4aaf7df8-a001-43a4-be9b-51b9a92acd7f/conversions/67e10494-bbdb-453b-9489-3af8581261ef-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4aaf7df8-a001-43a4-be9b-51b9a92acd7f/conversions/67e10494-bbdb-453b-9489-3af8581261ef-xl-___webp_1920.webp 1920w

Есть на турнире и приглашенные футболисты. Уже третий год осваивает для себя новый вид спорта и команда Белтелерадиокомпании. И примечательно, что в составе команды обязательно должны быть девушки.

Юлия Алферова, корреспондент телеканала "Первый информационный":

"Это был мой план. Мы команда, мы не можем друг друга подвести, подставить. Моя задача была устранить вратаря: я падала на него, я сбивала его, я ставила ему подножки. Мы вместе с ним падали. В итоге результат, результат складывается из мелочей".

Егор Лисовский, инженер видеомонтажа телеканала "Первый информационный":

"Сколько бы ни было навыков в футболе, в мини-футболе, здесь это вообще никак не влияет. Самое сложное - это понять, куда упадет мяч и понять, как по нему так ударить, чтобы он полетел. Потому что все как будто бы очень просто, но ты бьешь, а он летит в совершенно другую сторону".